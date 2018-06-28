(Görüntülü) "TYT zor olsa da moral bozmadan AYT’ye girilmeli"

Bu hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, "Kaygı ve heyecan düzeyinizi dengelemeye çalışın. İlk gün çözeceğiniz Temel Yeterlilik Testi (TYT) zor gelse bile moralinizi bozmadan ikinci gün gerçekleşecek Alan Yeterlilik Testi (AYT)'ye odaklanın" dedi.





Üniversiteye girişte yeni sistemin ilk sınavı 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav öncesinde öğrencilere önerilerde bulunan Barış Sezgin, "Öğrencilerin kaygılı olmalarını çok iyi anlayabiliyorum. Ancak bu kaygı, doğru yönetilebilirse olumlu hale gelebilir. Öğrenme ve kaygı arasında doğru bağ kurulabilirse öğrenciler bundan olumlu bir şekilde yararlanabilir. Sınav sırasında çok heyecanlanacak öğrenciler de olacaktır. Bu normal bir şey. Ancak heyecanlandığımızda beynimizin ilkel sistemi çalışır. Bu sistem sorun çözmenin, analitik düşünmenin biraz önüne geçebilir. Bu durumda öğrenciler heyecanlandıkları anda ilk olarak derin nefes alsınlar. Ayrıca öğrencilerimiz sınav sırasında bir sorudan diğerine geçerken genellikle kağıttan gözlerini ayırmıyorlar. Bu durum konsantrasyonlarını ve kaygılarını da olumsuz etkileyebilir. O nedenle bir sorudan diğerine geçerken uzak bir noktaya bakmak kaygılarını bir nebze de olsa azaltır" diye konuştu.





"PUANIN DEĞİL YÜZDELİK DİLİMİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN"





Cumartesi ve pazar günleri iki sınav olduğunu hatırlatan Sezgin, "Öğrenciler ilk olarak Temel Yeterlilik Testi'ni yanıtlayacak. Bu sınavın kötü geçtiğini düşünenler olacaktır. Ancak morallerini bozmasınlar. Çünkü bu sene soru sayısı daha az olduğu için sorular geçen yıla göre biraz daha zor olacaktır. Bu anlamda öğrencilerin aldığı puandan daha önemli olan, girdikleri yüzdelik dilim. O nedenle öğrenciler ilk gün kötü geçse bile morallerini bozmadan 'Alan Yeterlilik Testi'ne girmeliler" ifadelerinde bulundu.





"SON GÜN DERS ÇALIŞILMAZ DİYE BİR KURAL YOK"





Çocukların son gün ders çalışılıp çalışılmaması konusundaki fikrini de paylaşan Sezgin, "Öğrencilerin son gün ders çalışmaması gerektiğine dair bilimsel bir araştırma yok. Belki öğrenci son gün eksik olduğu bir konuya bakacak ve sınavda o konuya dair bir soruyla karşılaşacak. O yüzden son gün ders çalışmamak gibi klasik bir yorum yapmaya gerek yok. Şayet kendini rahat hissedecekse konularına bakabilir. Sadece son gün kaygısını düşürüyor olması ve kendisini rahatlatması önemli. Bunun için öğrenci spor yapabilir, müzik dinleyebilir veya arkadaşlarıyla zaman geçirebilir" diye konuştu.





"OKULUN YERİNİ SINAVDAN ÖNCE GÖRÜN"





Sınavdan önce okulun yerinin görülmesinin sınav günü kolaylık sağlayacağını dile getiren Sezgin, "Sınav günü ise en geç 09.45'te okulda olmalılar çünkü saat 10.00'dan sonra hiçbir öğrenci sınava alınmayacak.Bu anlamda İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerdeki trafik durumu da göz önüne alınarak hesap yapılmalı" dedi.