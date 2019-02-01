(Görüntülü) Türk üniversitesinden Amerika'yla 'kalp'te iş birliği

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () - Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi ve Arkansas Kalp Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Hem öğrencilerimizin yaz aylarını orada geçirerek kalple ilgili staj yapmalarını sağlayacak hem de dünyada kalp sağlığıyla ilgili konularda hocalar arasında bir ilişki başlatılacak” dedi. BAU Tıp Fakültesi ve Arkansas Kalp Hastenesiarasında eğitim ve araştırma alanında iş birliği protokolü imzalandı.Programa kalp alanında bilimsel çalışmalar yürüten, sadece ABD’de değil Japonya başta olmak üzere birçok ülkede girişimsel teknikler hakkında eğitimler veren Arkansas Kalp Hastanesi CEO’su Dr. Bruce Murphy, Arkansas Kalp Hastanesi’nde görev yapan aynı zamanda BAU Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ve birçok akademisyen katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan programın sonunda imzaları Başkan Enver Yücel ile CEO’su Dr. Murphy attı. “KÜÇÜLTÜLMÜŞ BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ” Bahçeşehir Üniversitesi’nin en önemli özelliğinin uluslararasılaşmak olduğunu vurgulayan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Artık üniversitel bir yapıda evrensel dünyada olup biteni görmek, yenilikleri ülkemize getirmek, bizdeki yenilikleri, var olanları dünyaya taşımak çok önemli. Global ve küçültülmüş bir dünyada yaşıyoruz. Arkansas’a gittiğimde merkezi gezdirdiler, sahibiyle tanıştım. Böyle bir diyalog başlamış oldu” dedi. "HOCALAR ARASINDA DA BİR İLİŞKİ BAŞLATILACAK" Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin dünya çapındaki üniversitelerle ve büyük hastanelerle ilişki ve işbirliklerini arttırarak devam ettirdiğini kaydeden Yücel, konuşmasını şöyle bitirdi: “Amerika’da önemli bir kalp merkezi olan Arkansas Kalp Hastanesi’nin sahibi, doktorları ve CEO’su burada. Onlarla tıp fakültesi arasında bir iş birliği başlatıyoruz. Bu hem öğrencilerimizin yaz aylarını orada geçirerek kalple ilgili staj yapmalarını sağlayacak hem de dünyada kalp sağlığıyla ilgili konularda hocalar arasında bir ilişki başlatılacak. Ayrıca somut olarak da, Arkansas Kalp Hastanesi’yle birlikte Türkiye’de bir hastanenin kurulmasıyla ilgili kendileriyle görüşmeler yapıyoruz. Yabancı bir hastane grubunun Türkiye’de çalışmasına da bu vesile ile ön ayak olunmuş olacak.Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu’nun bu çalışmalarda önderlik ettiğini görmek bizler için gurur verici.” “TÜRKİYE’DEKİ SİSTEMİ HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM” BAU ile iş birliği yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Arkansas Kalp Hastanesi CEO’su Dr. Bruce Murphy ise, “Buradayız çünkü eğitime, bilime ve farklı ülkelerdeki insanların birlikte çalışmalarına inanıyoruz. Türkiye’ye ikinci defa geliyorum ama bu hayatımdaki en aydınlatıcı gezi oldu. Bütün dünyayı gezdim ama burası çok dinamik bir ülke. Bütün dünyada eğitim ve bilim konusunda doğru anahtarı aradım ve Türkiye’deki hastanelerde bulunan ekipmanları, buradaki sistemi hiçbir yerde görmedim diyebilirim” şeklinde konuştu. “BİRLİKTE ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ” Çok gururlu olduğunu kaydeden Arkansas Kalp Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, “Son zamanlarda Türkiye’den hangi üniversite ile birlikte adım atmamız gerektiğini çok düşündüm. Sizlere birlikte çok iyi bir şekilde çalışacağız. Atatürk’ün söylediği gibi ülkemizi uygar medeniyetler seviyesinin en önüne getireceğiz. Söz veriyorum” ifadelerini kullandı. “ÖĞRENCİLERİMİZE BİR KAPI AÇMIŞ OLDUK” Tarihi bir gün yaşandığını ifade eden BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Gelecekte Türkiye’nin sağlık alanına yapacağımız katkılar bakımından çok önemli bir anlaşma imzaladık. Şu ana kadar dünyanın önde gelen 200’den fazla üniversite ve sivil toplum kuruluşuyla anlaşma imzaladık. Her sene ortalama 800 ila bin öğrencimiz bu anlaşmalar çerçevesinde yurt dışına gidiyor. Oradaki yenilikleri görüyorlar ve burada öğrendikleriyle harmanlayarak gelecekleri açısından önemli bir birikime sahip oluyorlar” dedi. Tıp fakültesinin 7 sene önce kurulduğunu dile getiren Prof. Dr. Yalçın, “Bu sene 6’ncı sınıfa geçecek öğrencilerimiz için yurt dışındaki imkanları onlara sunmak istedik. Dünyanın önde gelen tıp araştırma hastanelerine araştırmacı veya gözlemci olarak göndermeye başladık. Arkansas Kalp Hastanesi’yle imzaladığımız anlaşma sayesinde gerek tıp fakültesi öğrencilerimize gerek sağlık bilimleri fakültesindeki öğrencilerimize gerekse mühendislik bilimleri fakültesindeki biyomedikal ve genetik bölümlerindeki öğrencilerimize yeni bir kapı açmış olduk” diye konuştu.