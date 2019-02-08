(Görüntülü) Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin öğretmenin atama programında konuştu-Detay

(Görüntülü) Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin öğretmenin atama programında konuştu-Detay

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