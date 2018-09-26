(Görüntülü) İZÜ, yeni akademik yıla kapılarını açtı

İSTANBUL,() - BU yıl 8'inci yaşını kutlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 2018-2019 Akademik Yılı'na düzenlediği büyük törenle 'merhaba' dedi. Halkalı'daki merkez kampüsünde gerçekleştirilen açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Temel Karadeniz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve akademik kadronun yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. "İZÜ, İLİM HAYATIMIZA ÖNEMLİ DEĞERLER KATACAK" Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, "İlim dünyamızın değerlerinden Sabahattin Zaim Hocamızın emeği olan ve ismini taşıyan bu üniversitemizin, ilim hayatımıza önemli değerler katacağına inanıyoruz. Sizler de burada okuyan arkadaşlarımız olarak güzel bir şansa sahipsiniz" dedi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın toplumun her kesimine dokunması gereken bir bakanlık olduğunu, bu bağlamda ciddi çalışma ve yatırımlar yaptıklarını da anlattı. İstanbul Valisi Vasip Şahin de, "Bu yıl 8'inci açılış yılını kutlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin açılış programını ve eğitim yılını tebrik ediyorum" diye konuştu. "İZÜ BU GENÇLERE İYİ BİR EĞİTİM SÖZÜ VAAT EDİYOR" Üniversitenin öğrenci ve akademik potansiyeli hakkında bilgiler veren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Üniversitemiz kısa zamanda önemli bir noktaya geldi. Fiziki, akademik ve araştırma altyapısıyla örnek gösterilen kurumlardan biri oldu. Ülkemizin en büyük sermayesi genç nüfusumuz ve gençlerimizdir. Ülkemizin kalkınması için maddi anlamda her türlü kaynağın ikamesi mümkündür. Ama insanın, özellikle de nitelikli beyinlerin ikamesi mümkün değildir. 2053, 2073, hatta 2100'ler ve sonrasına emanet edeceğimiz genç nüfusun maddi ve manevi yönden iyi yetişmesi bu üniversitenin en önemli önceliklerindendir. İZÜ bu gençlere iyi bir eğitim sözü vaat ediyor" şeklinde açıklamada bulundu. "BURADA SUNULAN İMKÂNLARI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİN" Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere seslenen Prof. Dr. Bulut, "Uzun bir maratondan sonra üniversite hayalinize hem de iyi bir üniversite hayalinize kavuşmuş oldunuz. Sizin için artık yeni bir dönem başlıyor. İlkokuldan itibaren anne-babalarınız, özellikle de lise çağlarınızda bugünleri hayal ederek sizin için önemli yatırımlar yaptı. Bizleri tercih ettiğiniz için size müteşekkiriz. Eminim burada hayatınızın en önemli dönemlerinden birini geçireceksiniz. Lütfen bu dönemde size burada sunulan imkânları çok iyi değerlendirerek, kendinizi geleceğe iyi hazırlayınız. İZÜ'nün paylaşıldıkça büyüyen bilgi, sevgi ve güzelliklerin merkezi olduğunu tecrübe edeceksiniz. Dünyanın iyi bir uluslararası üniversitesinde olduğunuzu daha ilk günden itibaren fark edeceğinizden eminim" dedi. Törenin sonunda Rektör Prof. Dr. Bulut Bakan Kasapoğlu'na hediye takdim etti. Ardından Bakan Kasapoğlu program sonunda bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.