(Görüntülü) İSÜ, öğrencilerine yurtdışı staj imkanı sağlıyor

İSTİNYE Üniversitesi (İSÜ) Aşçılık Bölümü öğrencileri birinci sınıfını bitirerek, yurtdışında staj yapma imkanı elde etti. 6 kişiye yurtdışı staj imkanı tanıyan üniversitenin Aşçılık Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Çağla Özer, “Biz öğrencilerimizi donanımlı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Uygulama dersleri ve sektörle sağlanan iş birliğinden kaynaklı öğrencilerimizin uygulama yönleri gelişmiş oluyor” dedi.





Üniversitenin 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün açılacağının müjdesini de veren Dr. Öğretim Üyesi Çağla Özer, “Bu bölüm 4 yıllık olduğu için eğitim süreci de farklı işliyor. Gastronomi uygulamaya dayanan bir sanat ve bilim dalı. Bu bölümde ilk seneler uygulama yerine biraz daha teorik dersler yer alacak” diye konuştu.





“ÖĞRENCİLERİMİZ AKADEMİK ŞEFLERDEN EĞİTİM ALIYOR”





İSÜ Aşçılık Bölümü’nün uygulamaya önem verdiğini vurgulayan Özer, “Aşçılık bölümünün eğitim süresi 2 yıl olduğu için öğrencilerimiz hemen uygulama mutfaklarında ders almaya başlıyorlar. Onlar, akademik şeflerden eğitim alıyorlar. Akademik şefler bu işin hem bilimini hem de sanatını icra etmek ve yansıtmak için öğrencilerimize destek oluyorlar. Biz uygulama planımızı iki öğrencimiz bir istasyonda çalışacak şekilde yapıyoruz. Öğrenciler iki kişi bir istasyonda çalıştığı sürece her uygulamayı alabiliyor ve her türlü malzemeyi bu mutfakta görebilme imkanına sahip oluyor” diye konuştu.





“ÖĞRENCİLERİMİZE ÇOK İYİ YERLERDE STAJ İMKANI SAĞLIYORUZ”





Öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalarla zenginleştirilmiş bir eğitim gördüğünü söyleyen Özer, “Birinci sınıfın sonunda olan stajla çok iyi yerlerde başlama imkanı sağlıyoruz. 60 öğrencimiz var. Her bir öğrenci de işe ve mesleğinde sahip çıkma konusundan birbirinden farklı. Biz öğrencilerimizi staj yeri bulma konusunda serbest bırakıyoruz. Onların yazışmalarını yapıp, sektörü tanıyıp, sektörle iletişim halinde olmayı öğrenmeleri gerekiyor. Öğrencilerimiz staj için çok güzel yerlere yerleştiler. Yurtdışında yapılan stajda uluslararası şeflerle tanışmak, uluslararası mutfak ve gastronomiyle ilgili literatürü orada yaşayarak öğrenmek çok farklı. Öğrencilerimiz uluslararası şeflerle bu çalışmaları yaptıkları zaman öğrenilen her şey çok güzel yerine oturuyor. Farklı şefler, farklı zihniyetler, farklı kültürler ve farklı bakış açılarıyla kendi ülkelerine döndüklerinde kazanımları çok büyük oluyor” dedi.





“TÜRKİYE’DE BU KADAR İMKAN SAĞLAYAN BİR ÜNİVERSİTE YOK”





Üniversitenin sağladığı destekle Almanya, İtalya ve Moldova’ya gidecek 6 öğrenciden biri olan Aşçılık Bölümü öğrencisi Furkan Efe, üniversiteye gelmeden önce diğer üniversiteleri de çok araştırdığını, ama öğrencilere Türkiye’de bu kadar imkan sağlayan bir üniversitenin olmadığını söyledi. Efe, “Liseden beri aşçılık hevesim var. Yemek yemekten ziyade yemek yapmayı çok seviyorum. Çok güzel uygulamalar yaptık ve tecrübeler kazandık. İsteklerim gördüklerimden daha küçüktü. Ben bu kadar imkanı beklemiyordum. Burada olmaktan çok memnunum. Moldova’da değişik kültür ve mutfaklar göreceğimizden eminiz. Sadece dünya mutfağı değil orada kendilerine ait yöresel mutfakları da göreceğiz. Kendimize yeni bilgiler katacağımıza inanıyorum bu yüzden çok heyecanlıyım” diye konuştu.





“FLYING ŞEF OLMAK İSTİYORUM”





İSÜ öğrencilerinden Ebru Özkorun, aşçılık bölümünün okuduğu ikinci bölüm olduğunu söyledi. Daha önce havacılık okuduğunu belirten Özkorun, “Havacılık ve aşçılığı birleştirerek flying şef olmayı düşünüyorum. Aşçılık hevesim havacılıktan biraz daha öndeydi. Havacılık okurken flying şeflerin yaptığı işleri görüyordum. Üniversitemizin desteği yurtdışı stajımız için çok büyüktü. Ben bu üniversitede kendimi keşfettim. Her konuda her desteği gördüğüm bir okul oldu. Yurtdışında staj yapmak da bizim için çok büyük bir deneyim olacak. Derslerimizde gördüklerimiz ve kendimize kattıklarımızla orada kendimizi biraz daha geliştireceğimizi düşünüyoruz. Ben pastacılık alanında ilerlemek istiyorum. Yurtdışında staj gördükten sonra döndüğümde önce ülkemde bir şeyler yapmak ve kendimi geliştirmek istiyorum” dedi.





“DIŞARIDAKİ MUTFAKLARDA GÖRECEĞİMİZ HER ŞEYİ BURADA GÖRDÜK”





Yurtdışında staj yapmaya gidecek olan öğrencilerden Nilüfer Biner, başka bir üniversitenin aşçılık bölümünden yatay geçişle İstinye Üniversitesi’ne geldiğini belirterek, “Dışarıda çalışırken göreceğimiz her şeyi biz burada gördük” dedi. Biner, “



Üniversitelerde bu kadar güzel mutfak olduğunu görmedim. Hocalarımız öğrencilerine dışarıdan bakarak çok iyi gözlemliyor. Burada 60 kişiyiz. Bu mutfakta dış ve için bir olduğunu gördüm. Burada dışarıdaki mutfakta görebileceğimiz her şeyi biz nasıl profesyonelleştiririz diye baktık. Staj yerimizde dünya mutfağını göreceğimizi düşünüyorum. Gittiğimiz yerde çok daha fazla gelişeceğimize inanıyorum. Ben kendi ülkemde ilerlemek isterim. Geçmişimle dünyayı nasıl birleştirebilirim bağlantısını kurabilmek isterim” ifadelerini kullandı.