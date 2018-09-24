(Görüntülü) İstanbul Rumeli Üniversitesi yeni eğitim yılına başladı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Rumeli Üniversitesi Silivri Kampüsü'nde 2018-2019 Akademik yılı açılış töreni düzenledi. Törene, İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Afşin Balcı , Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Mucip Gökçen, AK Parti Grup Başkanvekili Dr.Mehmet Muş, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, siyasi partilerin il başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Afşin Balcı, "Kuruluşumuzdan beri esas amacımız evrensel olmadan milli olunamayacağı fikri üzerinden İngilizce eğitim üzerine yoğunlaştık. Bunun için de ileri seviyede İngilizce programı oluşturduk. Bugün itibariyle hazırlık sınıfımızı açtık. Hazırlık sınıfında öğrencilerin ileri seviyede İngilizce öğrenmesi daha sonra mesleki hayatlarında bunu kullanabilmelerini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. "TIP FAKÜLTESİ İÇİN HASTANEMİZ HAZIR" Üniversitenin genişleme stratejisi ile Tıp Fakültesi için Yüksek Öğretim Kurumuna başvuru yaptıklarını ifade eden Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Balcı, "Hastanemiz hazır. Sürecin yürümesini bekliyoruz. Üniversiteden mezun olduktan sonra en büyük sıkıntı yalnızlık. Neden çünkü öğretim hayatı boyunca sınavlara çalıştınız, hocalarla diyaloga girdiniz ama yeteri kadar sosyalleşemediniz. Bizim farkımız, kontrollü sosyalleşmeye önem veriyoruz. Kulüplerimiz var, onlar için özel olarak istihdam edilmiş mentörlerimiz öğrencilere yardımcı oluyor. Kitaplardan her şeyi öğrenebiliriz önemli olan birbirimizden öğrenebileceklerimiz. Mümkünse hocalar ve kendi arkadaşlarıyla öğrenciler ileri seviyede sosyalleşmeye çalışsınlar" dedi. "KALİTE ODAKLI EĞİTİM AMACIMIZDAN ÖDÜN VERMEDEN BÜYÜYORUZ" Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Mucip Gökçen ise, "Yeni açılan ve açılacak olan fakülte ve bölümlerimizle kalite odaklı eğitim amacımızdan ödün vermeden büyüyerek yeni eğitim, öğretim yılına merhaba diyoruz. Kendi sahasında yetkin ve deneyimli akademik kadrosuyla, son sitem cihazlarla donatılmış nitelikli ve işlevsel laboratuar imkanlarımız mevcuttur. Üniversitemizde öğrencilerle deneyimlerimizi paylaşmak ve mesleğinde yeterli donanım kazanmış, aydın ve başarılı insan yetiştirmek hedefimizdir" diye konuştu. "BU YILI İYİ DEĞERLENDİRMELERİ TAVSİYE EDİYORUM" AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, "Akademik yılın üniversitemize, ülkemize bereketli bir sene getirmesini temenni ediyorum. Rumeli Üniversitesi yeni bir üniversite teknik imkanları, geniş yelpazede verdiği eğitimleri ve disiplinleriyle gelecekte çok büyük işler başaracak genç bir üniversite. Devletimiz ve milletimiz için önemli değerlerin çıkacağından en küçük şüphem yok. Öğrencilere bu yılları eğitim ve öğretim anlamında iyi değerlendirmeleri ve pek kıymetli hocalarımızdan istifade etmelerini tavsiye ediyorum. Zira onların vereceği bilgi ve aktaracakları tecrübe meslek hayatlarında işine yarayacaktır" ifadelerini kullandı. "BU ÜNİVERSİTEYİ İLÇEMİZLE BERABER BÜYÜTTÜK" İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin üçüncü yılını kutladıkları için büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Burayı ilçemizle beraber büyüttüğümüz bir üniversite olarak görüyorum. Silivri'de 576 tane işletme var. Burası 900 kilometrekare ve iki ucu 55 kilometre olan bir yer. Yüzölçümü olarak İstanbul'un altıda biri burada. Silivri, dağınık olduğu için görülmez ama neredeyse Türkiye Gayri Safi Milli Hasıla'nın 2.8'ini üretir. Bu çok ciddi bir rakamdır ve katma değeri çok yüksektir. Ar-Ge kullanımının yüksek olduğu bir sanayi yapısı vardır" dedi.