(Görüntülü) İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden yeni akademik yıla 'merhaba'

Sinem Eryılmaz - Hüseyin Çakmak / İSTANBUL,() - İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) 2018-2019 akademik yılına 'merhaba' dedi. Üniversitenin yeni akademik yıl açılış töreni Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Tuncer, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kurucu Vakıf Başkanı Necmi Kadıoğlu, Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak ve üniversitenin akademik personelleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yerel yönetim destekli ilk üniversite olarak öne çıkan İESU'nun yeni akademik yıl açılış töreninde konuşan Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, "Bizler sizlere sağlam bir temel, iyi bir eğitim vererek toplumda üretime katkıda bulunmanıza destek olmayı amaçlıyoruz. Hayat merdivenlerini tırmanmaya başladığınız bu günlerde önünüzde yepyeni bir ufuk, yepyeni bir hayat başlıyor. Hayatınızın sonuna kadar okuyun. Çağı yakalayın ve ondan geri kalmayın. Birbirinizle bilgide yarışır durumda olun. Kendi mutluluğunuzun yanında toplumun mutluluğu için de çalışın" diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. "HEDEFİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİ DÜNYA İNSANI YAPMAK" Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak da konuşmasında şunları ifade etti: Yeni yuvanızda bundan sonraki çalışmalarınızda üniversitemiz beklentileriniz karşılayacak durumda. Geleceğinizde çok önemli noktalara gelmenizde önemli rol oynayacak bir kuruluş durumundayız. Mezun olacak arkadaşlarımız da çok çalışmalarına devam ederek diplomalarına en kısa zamanda kavuşmalarını diliyorum. Daha sonrasında mesleki hayatlarında da çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Hedefimiz öğrencilerimizi teknik ve teknoloji alanında yerel değerleri bilen dünya insanı yapmak. Bakıldığında bunun gereksinimleri ne ise öğrencilerimiz bunlara hazırlıklı olsunlar." Programa katılan İlçe Kaymakamı Dr. Vural Karagül ve İlçe Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yaptıkları konuşmasında tüm öğrenci ve öğretim görevlilerine yeni öğretim yılında başarılar diledi. Törende aynı zamanda Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin işbirliğinde mimarlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen proje yarışmasının birinci, ikinci ve üçüncülerine ödülleri takdim edildi.