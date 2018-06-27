(Görüntülü) İmam hatipli Azra, LGS'de Türkiye birincisi oldu

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı (14), Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alıp, Türkiye birincilerinden oldu.



Yüksek elektrik elektronik mühendisi Beşir Kamil Kargı ve istatistik uzmanı Nagihan Kargı'nın 5 çocuğundan biri olan Azra Kargı, sınava giren yaklaşık 1 milyon öğrenciden 18 kişinin tam puan aldığını söyledi. Azra Kargı, birinci olan tek imam hatip öğrencisinin kendisi olduğunu kaydetti. Kargı, "İmam hatipliler adına iyi bir şey yaptığım için mutluluk duyuyorum. İmam hatipleri yükseltmek, bu konuda insanların düşüncelerini değiştirebilmek benim için çok önemliydi. Hiçbir zaman imam hatiplerin bu ülkedeki önemini anlayamayan insanlar var. Bu ülke ayakta durabiliyorsa bence imam hatipliler sayesinde ayakta durabiliyor" dedi.



İleride doktor olmayı hayal ettiğini ancak lisede bu fikrinin değişebileceğini anlatan Kargı, şöyle devam etti:



"İnsanlara yararlı olmak, özellikle ülkeme yararlı olmak benim için çok önemli. Kendim için olmasa bile ülkem için bir yararımın dokunmasını çok isterim. Çalışırken en büyük prensibim 'Öyle bir çalışacaksınız ki soru hazırlayan heyete şans bırakmayacaksınız' düşüncesiydi. Onlara 'Siz ne sorarsanız sorun, ben zaten yapabilirim' diyeceksiniz. Gece yarılarına kadar çok çalıştığım hiç olmadı asla her zaman düzenli çalışmaya gayret ettim."



Azra Kargı'nn babası Beşir Kamil Kargı ise kızının başarısında en çok payın, çocukları için devlet memurluğunu bırakan istatistik uzmanı eşi Nagihan Kargı'nın olduğunu kaydetti.