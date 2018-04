(Görüntülü Haber) Mektebim Okulları, Manisa kampüsünü tanıttı

TÜRKİYE genelinde eğitim alanında hizmet veren Mektebim Okulları, Manisa'da yeni eğitim öğretim döneminde açılacak olan iki okulun tanıtımını yaptı. Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, eğitimin stratejik bir sektör olduğunu söyleyip, öğrencilerine vatan, millet, bayrak sevgisi aşıladıklarını ve girişimciliği öğrettiklerini söyledi. Eğitim alanından ülke genelinde 65 kampüs, 3 bin öğrenci ve 6 bin personelle hizmet veren Mektebim Okulları, Manisa'nın Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde yaptığı yeni okul yatırımlarının tanıtımını yaptı. Manisa Anemon Otel'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko'nun yanı sıra Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda okulun Manisa kampüsünün tanıtım filmi izlendi, ardından Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, konuşma yaptı. Kalko, "Şu an Türkiye'de 65 kampüs ve 200'ün üzerinde okula sahibiz. 28 şehirde varız. Bu yatırımları yaparken özellikle biz bir anayasa oluşturduk. Oluşturduğumuz anayasa 4 maddelik kısa bir anayasa. Bu anayasada birinci maddemiz Mektebim'de eğitim yatırımcısı olduğumuz müddetçe vatanını, milletini seven, toplumun bütün kesimlerine eşit mesafede duracağız dedik. İkinci maddemiz eğitimden kazandığımızı eğitime yatıracağız dedik. Üçüncü maddemiz eğitim dışında başka sektörlerde yatırımımız olmayacak dedik. Dördüncü maddemiz yukarıda saydığımız ilk üç madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye. İşte kısa sürede hızlı başarılı olmanın formülü aslında bu anayasanın içeriğini okumaktan geçiyor" diye konuştu. 'GİRİŞİMCİLİĞİ ÖĞRETİYORUZ' Girişimci bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ümit Kalko, "Çocuk yeni bir fikir söylüyor 'Sus çocuğum icat çıkarma' diyorsunuz. Bırakın icat çıkarsın. İcat çıkartma dediğiniz bir nesilden nasıl bilim insanı bekliyorsunuz. Hata yapmaktan korkan bir nesil, inisiyatif kullanmaktan korkan bir nesil, özgüveni eksik bir nesil olur. Özgüveni eksik nesil girişimci olamaz. Ülkemizde iki tane sorun var; bir eğitim, iki girişimcilik. Girişimcilerimiz biraz da eğitim girişimcisi olsa Türkiye çok farklı yerlere gidebilir. Onun için biz okullarımızda girişimcilikle alakalı programlarımız var. Lise yıllarında başlıyor bu eğitim, ortaokula çekeceğiz yakın bir zamanda. Ortaokuldan itibaren çocuklar girişimcilikle alakalı, girişimciliğin teorisini öğrenecekler. Pratiğini de her okulda o bölgede isim yapmış, başarı hikayesi yazmış kişileri getiriyoruz, çocuklarımıza konferans düzenletiyoruz ve o başarılı yoldan nasıl gittiklerini çocuklarımıza birebir anlatıyorlar ve rol model oluyorlar" dedi. 'SADECE EĞİTİM VEREREK OLMUYOR' Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine değinen ve bunun sonrasında eğitimin öneminin daha çok anlaşıldığını kaydeden Ümit Kalko, Mektebim Okulları olarak vatanını, milletini seven kişiler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ümit Kalko, "15 Temmuz'un siyasi boyutları bir yana ben eğitim kısmından yorumlayayım. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de eğitim sektörünün ne kadar stratejik bir sektör olduğu daha çok fark edildi. Söz konusu darbe kalkışmasını yapanların aslında İzmir'de bir özel okulda bu işe başladıkları, özel okullarla büyüdükleri, hatta mevcuttaki özel okulların içlerinde gizli odalar, bölmeler, localar barındırdıkları ortaya çıkmaya başladı. Bir zamanlar o okullardan mezun olmanın çok büyük bir ayrıcalık olduğu ülkemizde, şuanda o okullardan mezun olmak artık iş görüşmesine çağrılmama sebebi haline geldi. Bu darbe kalkışmasını yapanlar kimlerdi diye baktığımızda hepsi eğitimli insanlardı, eğitimsiz yoktu içlerinde. Orgeneral, korgeneral hepsi eğitimli insanlardı. Eğitim de verilmiş bunlara, niye böyle oldu bunlar? Demek ki sadece eğitim vererek olmuyor. İşte bir nesile vatan, millet, bayrak sevgisi vermezseniz, Atatürk'ün koyduğu çağdaş hedeflerin neler olduğunu anlatamazsanız ama sadece eğitim verirseniz sonunda vatan haini çıkabileceklerini hep beraber gördük" diye konuştu. 'OKULUN KAPILARI HERKESE AÇIK' Yeni bir çağ başladığını ve endüstri 4.0'ın çok önemli olduğunu kaydeden Ümit Kalko, "Bundan 20 sene sonra dünyadaki mesleklerin yüzde 60'olmayacak. Biz eğitimcilerin de bu yeniliği görmesi lazım. Eğitim müfredatını geleceğe göre şimdiden şekillendirmeliyiz. Eğitimde ilk kez endüstri 4.0'ı mektebim bütün müfredata koydu" dedi. Açtıkları okulların kapılarının Manisa'daki okullardaki okuyan öğrencilere açık olduğunu ifade eden Kalko, "Bizler Milli Eğitime bağlı okullarız ve bu okullarda bahsettiğimiz sosyal ortamlar sadece Mektebim'de okuyan öğrencilere özel değil, Manisa ilinde okuyan tüm öğrencilere açıktır. Bu bağlamda okullarımızın müsait olduğu zamanlarda konferans salonundan cep sinemasına, spor salonundan buz pateni ve yüzme havuzundan tüm devlet okullarımız ücretsiz faydalanabilir. Çünkü bunlar birer milli servettir. Bunların atıl kalmamasını şimdiden rica ediyorum, okulumuzun kapıları sonuna kadar açık" dedi. Tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş ise, nitelikli eğitim veren okullara her türlü desteği verdiklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de "Türk milletine yakışır ve yaraşır insanlar yetiştirmemiz lazım. Maneviyat artı bu milletin bir ferdi olduğunu, ay yıldızlı al bayrağa sahip çıkabilecek insanlar, bu cumhuriyetin kurucusuna saygılı, Atatürk ilkelerine bağlı ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilecek insanların da yetiştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Böyle olması lazım, okullar birilerinin eline teslim edilmemeli. Edildiği 15 Temmuz'da görüldü. Yıllarca bunun karşısında mücadelesini veren biriyim. Bu gençlik birilerinin eline teslim edilmemeli. Eğitim kurumları eğitimcilerin elinde olmalı. Eğitim kurumlarının çok önemli olduğunu ve büyükşehir olarak bu kurumlara bizim de desteklerimizin çok büyük olduğunu, hatta gelirken baktım Mektebim kurumuyla da ikinci ayda biz protokol yapmışız Büyükşehir Belediye personelimiz oradan istifade etsin diye. Manisa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise, özel okulların devlet okullarına rakip olmadığını, aynı amaca hizmet eden kurumlar olduğunu ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, okula destek verenlere plaketle teşekkür etti. Okulun Manisa kampüsünde spor salonu, kapalı yüzme havuzu, dans salonu, buz pisti, branş derslik ve laboratuvarları, kütüphane, konferans salonu, cep sineması, 3D laboratuvarı, teknolojik sınıflar, drama dersliği ve satranç dersliği bulunacak.

