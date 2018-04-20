(Görüntülü Haber) Beşiktaş Uğur Lisesi Harran'a kardeşlik eli uzattı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - BEŞİKTAŞ Uğur Lisesi öğrencileri, Şanlıurfa'nın Harran Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenim gören bin öğrenciye yazdıkları mektupla birlikte kırtasiye yardımı yaptı. Beşiktaş Uğur Lisesi öğrencileri, hayata geçirdikleri “Kardeşlik Eli” sosyal sorumluluk projesi ile Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. İstanbul'dan ilk kez tarihi Harran ilçesine gelen konuklar için Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri bir dizi etkinlik ve gösteride bulundu. Etkinlikte İstanbullu öğrenciler ile Harranlı çocuklar kol kola dans edip eğlendi. Gösterinin ardından Beşiktaş Uğur Lisesi Müdürü Ünal Yaman, sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul'dan Harran'a geldiklerini belirterek şunları söyledi: "Biz Beşiktaş Uğur Lisesi olarak 2 yıldır “Kardeşlik Projesi” kapsamında ülkenin farklı coğrafyasındaki kardeşlerimizle beraber, okulumuzdaki öğrencileri buluşturup onlara bir dostluk eli uzatmayı çalışıyoruz. Onlara uzattığımız kardeşlik elinde onlara birer mektup yazıyoruz. Bu mektupları yazarken, birer hediye de gönderiyoruz. Kurduğumuz bu bağları, sabitlemeye çalışıyoruz. Öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini görmelerini sağlıyoruz. Bu proje kapsamında geçen yıl Adıyaman'da bin 500 öğrenciye, bu yıl da Harran'da bin öğrenciye hediyeler getirdik" dedi. Beşiktaş Uğur Lisesi öğrencileri, “Kardeşlik Eli” projesi kapsamında Harran Cumhuriyet İlkokulu öğrencisine yazılmış mektuplarla birlikte bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak kırtasiye malzemelerini içeren hediye çantalarını verdiler. Etkinliğe Beşiktaş Uğur Lisesi Müdürü Ünal Yaman, Müdür Yardımcısı Enes Özer, matematik öğretmeni Gökmen Ay ve öğrenciler katıldı.