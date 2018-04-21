(Görüntülü Haber) Animasyon öğrencileri ile sektörün ustaları bir araya geldi

İSTANBUL, () -BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) animasyon ustalari ile öğrencilerini bir araya getirdi. İletişim Fakültesi Animasyon Bölümü öğrencilerinin katılımıyla bu yıl ilki düzenlenen animist etkinliğinde, Koca Kafalar'ın yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, illüstrasyon sanatçısı Mehmet Korkut Öztekin, dijital oyun yazımında ustalaşmış Craig Caldwell gibi isimlerin yanı sıra, BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazıl Eda Noyan da öğrencilerle buluşacak. İSTANBUL'UN ANİMASYON FESTİVALİ: ANİMİST Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Nazlı Eda Noyan İstanbul'un animasyon festivali Animist'i ilk defa düzenlediklerini belirtti ve festivalin amacını şöyle özetledi: "Amacımız öğrencisinden üreticisine, tüketicisinden markalaşmasına destek verene kadar herkesi animasyon etrafında bir araya getirmek. Animasyon genelde çocuklarla özdeşleştirilen bir şey. Biz aslında animasyonun bir marka değeri yarattığını, ticari bir boyutu olsa da pedagojik bir yanının da olduğunu, dublajının olduğunu, yani sesiyle animasyona hayat veren insanların da animasyona büyük değer kattığını, onun dışında görsel efektin animasyona dair bir şey olduğunu anlatmak istedik. Aslında bir farkındalık yaratmak için yola çıktık ve animasyonun farklı alanlarında çalışan insanları bir araya getirmeyi hedefledik. Aynı zamanda bu işin eğitim boyutunu çok önemsiyoruz. Bu sene Bahçeşehir Üniversitesi çizgi film ve animasyon bölümü ilk defa öğrenci alacak. Öğrencilerimiz için de doğru bir eğitim modeli oluşturmak için sektöre, anne babalara, öğretmenlere, bu işin eğitim boyutunda da olanlara, bunları yayınlayan kanallara soruyoruz. 'Nasıl bir eğitim çıktısı beklentiniz var?' Nasıl insanlar, nasıl sanatçılar yetiştirebiliriz? Nasıl ülke olarak animasyonu değerli kılarız? Ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak ve ülkenin kültürüne katkı sağlayacak bir noktaya getiririz? Bunları da soruyoruz. Bunların da cevaplarını arıyoruz. Aslında eğitim modelimizi buna göre şekillendirmeyi hedefliyoruz." "BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÇOK DOĞRU BİR YOL İZLİYOR" Pazartesi gününe kadar sürecek etkinliğin ikinci gününde öğrencilerle buluşan Varol Yaşaroğlu Türkiye'de animasyon sektörünün emekleme döneminde olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Biz kendi adımıza 1999 yılının sonundan beri bu animasyon sektörünün gelişmesi için mücadele veren bir ekibiz. İlk önce internette çalışmalarımızı sürdürdük. Yaptığımız küçük animasyonlarla belirli karakterlerimizi insanlara sevdirdik ama sonrasında televizyona geçiş yaptık. Grafi 2000 diye bir program yaptık orada. Türkiye'nin çeşitli ünlülerini ağırladık orada. Grafik karakterler ile etkileşim içine girdiler. Daha sonrasında Fırıldak Ailesi ve Koca Kafalar uzun süreler devam etti. Koca Kafalar yaklaşık bin bölüm kadar sürdü. Gördük ki Koca Kafalar 7'den 77'ye geniş bir kitlenin beğenisini kazandı ve yayın akışında hep ilk 10'un içine girmiş bir program."