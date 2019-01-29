(Görüntülü) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Nevzat Kor’u ağırladı

İSTANBUL, () - FATİH Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Prof. Dr. Nevzat Kor onuruna gerçekleştirilen Bartın Üniversitesi ‘Saygı Günleri Buluşması’na ev sahipliği yaptı. Bartın Üniversitesi ‘Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar’ etkinliği kapsamında hazırlanan Prof. Dr. Nevzat Kor Belgeselinin gösteriminin ve kitap tanıtımının yapıldığı ‘Saygı Günleri Buluşması’, FSMVÜ Haliç Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi tarafından; bilim, kültür, sanat ve yönetim alanlarında yaptığı hizmetlerle toplum ve insanlığa önemli katkılar sağlamış, mesleki ve insani değerleriyle örnek olmuş kişiler için hazırlanan ‘Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar Ödülü’ ilk olarak 2017 yılında, ülkemizde çevre mühendisliği bölümünün kurucusu olan Prof. Dr. Nevzat Kor’a verilmişti. Çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin hatıralarından oluşan belgesel film gösteriminin ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Nevzat Kor, iki üniversiteye ve katılımcılara şükranlarını sundu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde geçirdiği asistanlık günlerinden ve doktora araştırmaları için gittiği Almanya’da yaptığı çalışmalardan bahseden Kor, Haliç’in temizlenmesiyle ilgili ülkemizdeki ilk bilimsel çalışma olan raporu hakkında da konuştu. FSMVÜ Genel Sekreteri Alim Türkyılmaz yönetiminde gerçekleştirilen selamlama konuşmalarında TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, Prof. Dr. Nevzat Kor’un ülkemizin kalkınmasına büyük emek veren insanlardan biri olduğunu dile getirerek, “Kendisi hocaların hocası unvanına hakkıyla layık bir zattır. Vitrin değil depo insandır. İnsani ve ilmi yönleriyle örnek bir şahsiyettir. Nevzat Kor gibi hocalarımızın sayılarının artmasını ümit ediyorum” dedi. “NEVZAT KOR’UN TALEBESİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM” Kendisinin de hocası olan Prof. Dr. Kor adına gerçekleştirilen etkinliğin büyük öneme sahip olduğunun altını çizen, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde okuduğu dönemde Prof. Dr. Kor’un Su Temini ve Kanalizasyon derslerine girdiğini, aldığı ders sonrası kendisinin su ile ilgilenmeye başladığını anlattı. Hocasıyla anılarını da paylaşan Eroğlu, hocasının babasını ikna ederek asistan olmasını sağladığını söyledi. Kor’un öğrencilerine hep büyük hedefler gösterdiğini belirten Eroğlu, “Hocamız, öğrencilerine büyük düşünmeyi, disiplinli çalışmayı, dakik olmayı öğretti. Çok sayıda akademisyen, siyasetçi yetiştiren üstün vasıflı, mümtaz bir kişiliktir. Onun talebesi olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. “VEFA VE SAYGI BORCUMUZU ÖDEMEK ÜZERE BURADAYIZ” “Birkaç nesli akademik dünyaya ve Türk bilim dünyasına kazandırmış bir hoca olarak Nevzat Kor’a vefa ve saygı borcumuzu ödemek üzere buradayız” diyen FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, “Bu etkinliğin güzel tarafı, biz FSMVÜ olarak bir yandan sosyal bilimler üniversitesiyiz ama bir yandan da bizim mühendislik fakültemiz ile fen ve mühendislik bilimlerine dönük bir yüzümüz var. Etkinliği ikinci anlamlı yönü ise Bartın Üniversitesi gibi bir üniversitemizin işbirliği ile bu organizasyonu gerçekleştiriyor olmak” ifadelerini kullandı. Nevzat Kor’un özellikle mühendislik alanında Türkiye’deki son birkaç neslinin yetişmesinde çok önemli görevler üstlendiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Andı, “Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başlayan akademik hayatını hem Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde ve hem yurt dışında; özellikle şehircilik, şehirlerin su problemleri, atık su projeleri ve çevre mühendisliği alanlarında yürütmüş. Hatta bu alanlarda ilk olma vasfını da üstlenmiş bir büyük akademisyenimiz. Sakarya Üniversitesi’nin kuruluşunda çok aktif rol almış ve birçok üniversitenin de çevre mühendisliği bölümünü kurmasında etkisi olmuş biri. Bazı üniversitelerin mütevelli heyetli üyeliklerini yürüten etkili bir hocamız” dedi. HAKKINDA KİTAP VE BELGESEL HAZIRLANDI Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar’ etkinliğinin 2 sene önce başladığını ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise şöyle konuştu: “Aslında bu etkinlik dizisi 24 Kasım 2017’de başlatıldı. Bartın Üniversitesi ‘Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar - Saygı Günleri’ ödülü çerçevesinde ilk ödülü Nevzat Kor hocamıza vermiştik. Bugün ise ödül anısına düzenlenen etkinliğin devamı niteliği taşıyor. Etkinlik çerçevesinde daha önce bir belgesel ve kitap hazırlandı. Bugün aslında o kitabın da lansmanıdır. Dolayısıyla tekrardan Nevzat hocamızın dostlarıyla bir araya gelmesine vesile oldu.”