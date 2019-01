(Görüntülü) BUEK Başkanı Enver Yücel 50. Yıl Kampüsü'nde velilerle buluştu

BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü'nde velilerle bir araya geldi. Ortaokul öğrencilerinin velilerine lise tanıtımının yapıldığı toplantıda, lise öğrencileri Bahçeşehir Koleji bünyesinde geliştirdikleri projeleri ve edindikleri nitelikli eğitimi katılanlara anlattı.





Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü'nde öğrenci velilerine yönelik lise eğitim içeriği ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel velilerle buluştu. Lise öğrencileri Bahçeşehir Koleji bünyesinde geliştirdiği projeleri ve edindikleri nitelikli eğitimi velilere kendileri anlattı. Toplantı sonrası açıklama yapan Enver Yücel, "İzmir'de yatırımlara biraz geç başladık ama arayı kapattık. İzmir velisinin eğitim seviyesi yüksek, dünya ile iç içe. Onlara mükemmel eğitim hizmetlerini sunmak gerekiyor. Biz İzmir'i çok sevdik, İzmir de bizi çok sevdi. Bundan sonraki süreçte de yatırımlarımız devam edecek" dedi.





HEDEFİMİZ BAHÇEŞEHİR KOLEJİNİ EĞİTİMDE DÜNYA MARKASI YAPMAK





Bahçeşehir ailesinin tek rakibinin rakipsizlik olduğunu belirten Enver Yücel, "Bizim hayalimiz hep birlikte bu aileyi eğitimde bir dünya markası haline getirmek. Türkiye'de iyi okullar arasında olmak güzel bir şey ama artık biz dünyada iyi okullar arasında olmak istiyoruz. Toplumdaki tüm sorunları aşmanın yolunun eğitim olduğunu tüm bilim dünyası söylüyor. Bu ülkenin genç nüfusunu biz iyi eğitemezsek yarınlarımız olmayabilir. Gençlerimizi iyi eğitip yetiştirmek için mücadele verirken, okulumuzun da sorumlulukları var. Biz İzmir'de yatırımlara biraz geç başladık ama arayı kapattık. İzmir'de 10 tane okul kampüsümüz var. 500 milyon civarında yatırım yaptık. 12 yıl içinde tamamlandı sayılır. Ancak bitmeyecek ve durmayacak. Bu kampüs dünya ile yarışacak. Sosyal alanları ve akademik eğitimiyle birlikte sosyal bir okul olmasını amaçlıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesinin de İzmir'de bir enstitüsünün olmasını çok istiyoruz. Samsun ve İzmir'de basketbol altyapıları başlattık. Gençlere ve çocuklara sporu sevdirmek için önemli bir adım oldu. İzmir'in velisi araştıran, sorgulayan bir anlayışa sahip. İzmir kalite arıyor, İzmir velisinin eğitim seviyesi yüksek, dünya ile iç içe. Okullaştığımız her yerde olduğu gibi İzmir’de de mükemmel eğitim hizmeti sunuyoruz. İzmir’in araştıran ve sorgulayan velileri bize de güç veriyor bundan da son derece memnunuz" diye konuştu.





Yeni yayınlanan “Hayatım Eğitim” kitabından da bahseden Yücel, "Kitap benim bu sektördeki varlığımı ve nereden nereye geldiğimi anlatıyor. Şu an tüm kitapçılarda var. Eğitim anlayışımızla ilgili bilgi edinmek isteyen veliler bu kitabı okuyabilir" dedi.





LİSE ÖĞRENCİLERİ ALDIKLARI EĞİTİMİ ANLATTI





Bahçeşehir Kolejinin lise bölümlerini tanıtan İzmir 50. Yıl Kampüsü Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Aylin Gil, "İlk tanıtımımızı kendi öğrencilerimizin velilerine yapıyor olmak oldukça heyecan verici. Bahçeşehir Kolejinin Güzelbahçe'de de bir Anadolu Lisesi var. Bugün öğrencilerimizden burada aldıkları eğitimi dinleyeceksiniz” diye konuştu.





Bahçeşehir Koleji 12. sınıf öğrencisi Sıla Dönmez, "Biz çok farklı projelere imza attık. Türkiye'de birçok şeyde öncü okul olduk. Bir şeyin ilki olmak insana çok şey öğretiyor. Ben bu okulun ilk mezunlarından olacak olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Yaptığımız projeler her yeni öğrencinin fikir ve istekleri doğrultusunda oluşuyor. Okulumuz hayallerimizin gerçekleşmesini sağlıyor. Ben hem yurt dışı hem yurt içi sınavlara hazırlanıyorum, başvurularımı tamamlıyorum. Dünyanın önde gelen üniversitelerine başvuru yapmayı düşünüyorum, bu konuda da avantajlı durumdayım ve bu okulumun sağladığı olanaklar sayesinde oluyor. Bahçeşehir Ailesi’nin dünya vatandaşı olma misyonunu nasıl gerçekleştirdiğine yurt dışına hazırlanan öğrenciler olarak bizzat tanık olmuş oluyoruz. Ben Harvard, Yale, Princeton Üniversitelerine başvuru yaptım" dedi.





HER ÖĞRENCİ ÇOK YÖNLÜ BECERİLER EDİNEREK YETİŞİYOR





10. sınıf öğrencisi Ada Ceylin İnci ise, "Okulumuzda ulusal ve uluslararası sınavlar için çok güzel hazırlanıyoruz, yaptığımız şeyler bununla da sınırlı kalmıyor. Ben matematik ve robot el kulüplerinin başkanıyım. Okulumuzda olimpiyat çalışmaları her hafta düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bizim şu an biyoloji, kimya, matematik ve bilgisayar dallarında aktif olarak çalışan arkadaşlarımız var. Bahçeşehir Kolejinde her öğrenci çok yönlü olarak yetişiyor. Olimpiyatın yanı sıra ben TÜBİTAK Araştırma Projeleri'ne de katılıyorum. Bu yıl okul dergisinin de editörlerinden biri oldum. Sosyal Sorumluluk Projesi olarak da robot el projesini yürütüyoruz. Robot El Projesi ile imkânı olmayan çocuklar için 3 boyutlu yazıcıyla protez eller basıyoruz. Türkiye'de bunu yapabilen sayılı ekiplerden olmanın yanı sıra, lise öğrencilerinden oluşan tek ekibiz. Robot el tamamen gönüllülük esaslı dayanıyor. Ayrıca teslim edilen çocuklardan hiçbir ücret talep edilmiyor" diye konuştu.





'BASKETBOL ALTYAPI OYUNCULARIMIZI 3 BİNE ÇIKARACAĞIZ'





Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'ndan söz eden Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Önümüzdeki dönemde 24 farklı ilde basketbol altyapı seçmeleri yapmayı planlıyoruz. Şu an 600 olan altyapı oyuncumuzu 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla da kısıtlı kalmayacağız kendi A Takımı'mız her ne kadar İstanbul'da da olsa, pilot il olarak Samsun ve İzmir'i seçip yerel takımlar kuracağız. Bu yerel takımların sadece ülkemizin geleceğine Türk basketbolcusu ve Türk sporcusu kazandırmak için kuracağız. İzmir'i de bu anlamda çok önemli buluyoruz çünkü İzmir'e yapmış olduğumuz her yatırımın bir şekilde karşılığını alıyoruz" dedi.