(Görüntülü) Bu okulda anneler 'öğretmen' olarak derslere giriyor

Aleyna KESKİN/ARSİN (Trabzon), () - TRABZON’un Arsin ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin derslerine haftada bir gün anneleri giriyor. 'Öğretmenim Annem' projesi kapsamında anneler, dönüşümlü olarak girdikleri sınıflarda ders anlatıyor, kitap okuyor. Arsin ilçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Derya Susam, velilerin öğrenci çocukları ile daha ilgili olması, öğretmenlerin yaşadığı zorlukları yakından anlamaları amacıyla, 'Öğretmenim Annem' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında çoğu ev kadını olan anne veliler, dönüşümlü olarak haftada bir saat çocuklarının sınıflarına girip, ders anlatmaya ve kitap okumaya başladı. Sınıf öğretmeni Derya Susam, velileri eğitimin içine katabilmek adına böyle bir projeyi hayata geçirdiğini anlatarak, "Bir günlüğüne de olsa anneler, öğretmen olup çocuklarının karşısına çıksın istedim. Çocukların da, sınıfta annelerini öğretmen olarak görmesi, onlarda ayrı bir etki uyandırdı. Velilerime ilk söylediğimde çekindiler, katılmak istemediler. Çoğu ev hanımıydı. Onları cesaretlendirdim, yapabileceklerini anlattım. Beraber etkinliğe başladık. Veliler kadar çocuklar da heyecanlandı. 'Annemin sırası ne zaman gelecek' diye beklemeye başladılar. Anneler büyük heyecan yaşadı. Onların gözünde o mutluluğu görmek çok güzel. Şimdi babalar da katılmak istiyor. İkinci dönemde uygulamaya babalar ile devam edeceğiz" dedi. ‘ÖĞRETMENLERİ DAHA İYİ ANLADIK’ Kızı Ayşe Duru’nun okuduğu sınıfta ders anlatan ev hanımı Aslı Taşlı, öğretmenliğin zor bir meslek olduğuna işaret ederek, "İlk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Çocuklar da çok heyecanlandı. Kızım her gün gelip 'Anne sana sıra ne zaman gelecek?' diye sormaya başladı. Öğretmenlik gerçekten çok zor bir meslekmiş. Çocuklarımız eve bir sürü ödevlerle geliyordu. 'Bu kadar ödev olur mu, bu çocukları neden bu kadar çok yoruyorlar' diye yakınıyorduk. Ama buraya gelince verilen ödevlerin boşa olmadığını anladık" diye konuştu. Anne Taşlı'nın kızı Ayşe Duru ise, "Annemi öğretmen olarak sınıfımda bana ve arkadaşlarıma ders anlatırken izlemek çok güzel bir duygu. Annem öğretmenim oldu” ifadesinde bulundu. 'ÇOK GÜZEL BİR PROJE' İlkokulda öğrenim gören Ebrar Aydın'ın annesi Fatma Aydın da "Öğretmenimiz projeden ilk bahsettiğinde çok heyecanlandık. Çocuklarla burada bulununca güzel vakit geçirdik. Bizim için heyecanlı oldu. Öğretmenlerimizin nasıl zorluk çektiğini anladık. Güzel bir proje" diyerek uygulamanın faydalı olduğunu söyledi. Sınıfta eğitim gören çocuklar ise öğretmenlerini ve annelerini çok sevdiklerini, annelerinin sınıfta öğretmen olmasından ötürü mutluluk duyduklarını ifade etti.