(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılına 'Merhaba' dedi

2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü düzenlenen törenle yeni eğitim öğretim yılına, 'merhaba' dedi. Açılışa, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü Kurucu Temsilcisi İsmail Hakkı Bozkurt, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, veliler ve öğrenciler katıldı. Merkez Palandöken ilçesindeki Çat yolu güzergahında yapımı tamamlanan okulun bahçesinde gerçekleştirilen törenin açılısında Erzurum bar ekibi gösteri yaptı. Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü'nün ayrıcalıklı bir eğitim ortamı sunacağını vurgulayan ve açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü Kurucu Temsilcisi İsmail Hakkı Bozkurt, "Erzurum Bahçeşehir Kurucu Temsilcisi olarak çok duygulu ve heyecanlıyım. Bu kurumu Erzurum'a kazandırmak için gerek bizler gerek genel merkezimiz, Erzurum'daki sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyelerden çok büyük destek gördük. Okulumuzu açarken kendimize bir söz vermiştik. Çok çalışacağız, çok yorulacağız ama alnımızın akı ile Erzurum'a böyle güzel bir kurum kazandırmaya gayret edeceğiz demiştik. Sizlerinde yakından takip ettiği gibi 4 ay önce başladık bu kampüsü yapmaya. 20 dönüm arsa üzerine 14 bin 300 metre kare kapalı alana sahip, 60 dersliği, konferans salonu, yüzme havuzu ve spor salonu gibi bütün sosyal tesislerle donatılmış kampüsümüzde öğrencilerimize geleceğin eğitimini sunacağız" diye konuştu. Yaklaşık 6 ay önce Erzurum kampüsü'nün tanıtım toplantısı için Erzurum'da olduklarını, bugün de açılışına katıldıklarını ifade eden Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Erzurum halkının Bahçeşehir Kolejine büyük bir güven gösterdiğini söyledi. İlk yılında tören alanının öğrencilerle dolduğunu belirten Dağ, "Bahçeşehir Koleji olarak 25'inci yılımız. 25 yıldır bu zil, aynı heyecanla çalıyor. Bizim heyecanımız hiç tükenmiyor. Türkiye'nin en batısından en doğusuna 125 okulda kaliteli eğitimi ülkemizin her yanındaki çocuklara ulaştırıyoruz" dedi. Açılış töreninde konuşmalara kısa bir ara verilip, davetlilere Bahçeşehir Koleji Rehber Öğretmeni Merve Cindilli ile öğrenci Sıla Ziyrek tarafından okunan öğretmen ve öğrenci manifestosu dinletildi. Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da birer konuşma yaptı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol ve veliler okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×