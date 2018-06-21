(Görüntülü) AÖF'de mezuniyet sevinci, Vali yardımcısı da diploma aldı

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) mezuniyet töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşerbey ile Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal (60) cübbelerini giyip diplomalarını aldı. AÖF ile uzaktan eğitim veren İktisat ve İşletme fakültelerinin mezuniyet töreni İki Eylül Kampüsü'ndeki Spor Salonu'nda yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı. 3 MİLYON MEZUN Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Naci Gündoğan, şuanda 60 bin kişinin mezun olduğunu ancak önümüzdeki aylarda yapılacak 3 ders sınavı ile 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki mezun sayısının 100 bine ulaşacağını söyledi. Gündoğan şunları kaydetti: "Açık Öğretim Fakültesi, Türkiye'nin yüksek öğretimine çok büyük katkılar sunan bir sistem. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 40 yıl olmuş bir sistem ve 3 milyona yakın mezun vermiş. Yine 3 milyona yakın aktif, pasif öğrencisiyle Türkiye'nin değil sadece dünyanın en büyük eğitim sistemlerinden bir tanesi. Biz yaşam boyu öğrenme felsefesiyle Açık Öğretimde devamlı bir bölümü bitiren öğrencimizi bir başka bölüme öğrenci yapmak istiyoruz. 3-5 fakülte bitiren mezunlarımız var. Her geçen yıl kendimizi yeniliyoruz. Açık Öğretim aslında eğitimde fırsat eşitliği sunan bir sistem. Dolayısıyla binlerce engelli öğrencimiz bu imkandan yararlanıyor. Hatta bunun dışında cezaevlerinde yatan öğrencilerimiz var. Sayısı şuanda 2 binin üzerinde. Sadece ve Türkiye'de değil Avrupa'da cezaevlerinde yatan öğrencilerimiz var." VALİ YARDIMCISI DA DİPLOMA ALDI AÖF Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey de mezuniyet cübbesini giyip kepini takarak törene katıldı. Diplomasını alan Avşarbey, "50 yaşına merdiven dayadığım şu günlerde 20'li yaşların başında üniversiteyi bitirme heyecanını taşıyan bir gencin heyecanını yeni bir diplomaya sahip ve milyonlarca mensubu olan bir üniversite ailesine katılmanın mutluluğunu taşıyorum. Bu AÖF'den aldığım ikinci diplomadır. Daha önce Adalet Yüksek Okulu'nu bitirmiştim. Açık öğretim okumaya eşimle başladım. Eşimin destekleri ile bugün ikinci diplomamı alıyorum. Bundan sonra da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü okumak istiyorum. Açık Öğretimde okumanın yaşı olmadığını örnek olarak gösterdiğimi düşünüyorum" diye konuştu. 60 YAŞINDA 3'ÜNCÜ DİPLOMASANI ALDI TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal da AÖF Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 3'üncü üniversiteyi bittirdiğini söyleyen Bakal, "üniversitenin sosyoloji bölümünü bitirdim. Sosyolog unvanını aldım. 1992 yılında İş İdaresi, 1996 yılında da Veteriner Sağlık Teknikerliği'ni bitirdim. Okumanın yaşı yok. Yüksek Lisansa başvurumu yaptım. Kabul edilirse kurumsal iletişim konusunda yüksek lisans yapmayı düşünüyorum" dedi. ENGELLİYE FIRSATLAR SUNUYOR Yüzde 70 oranında görme engelli olan Kübra Sadık Solmaz (29) Afyonkarahisar'dan geldiğini ve Valilikte sekreter olarak görev yaptığını belirtti. Solmaz, "Sosyoloji Bölümünden mezun oldum. Burası engeline göre fırsatlar sunuyor. Okuyana engel yok diyoruz" dedi. Bedensel engelli 25 yaşındaki Arzu Karataş da, (25) Sosyal Hizmetler Bölümü'nü bitirdi. Diploma töreni için Manisa'dan gelen Karataş, "burada olmaktan çok mutluyum. Açık Öğretim bizim engellilere gerçekten çok önem veriyor, yardımcı oluyor. Engelliler evlerinde kapalı kalmasınlar, okusunlar. Biz istediğimiz zaman hiçbir şey bize engel değil" diye konuştu. AÖF Sosyoloji Bölümü mezunu Lütfiye Dursun (31) törene kızı Ayşe Arza Dursun (5) ile katıldı. Lütfiye Dursun elinde 'babamın duası, annemin gururuyum' yazılı döviz taşırken kızı Ayşe Azra Dursun ise 'sosyolog kızı olmak bir ayrıcalıktır' yazılı döviz taşıdı. Lütfiye Dursun daha önce İlahiyat Fakültesi'ni bitirdiği söyledi.

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