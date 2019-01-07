(Görüntülü) Ahşap oyuncak ihraç edecekler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Tematik Lise öğrencileri ürettikleri ahşap oyuncakları ihraç edecek. Proje kapsamında Türkiye’de 4 okuldan biri olan Tematik Lise, ilk ahşap oyuncak ihraç eden okul olacak.İnegöl ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Türkiye’nin en büyük kampusu olan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu bünyesindeki Mobilya ve İç Dekorasyon Bölümü'nde (Tematik Lise) üretilen ahşap oyuncaklar yurtdışına ihraç edilecek. SAĞLIKLI AHŞAP OYUNCAKLARÇalışmalar hakkında açıklama yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, "Öğrencilerimiz, Türkiye genelinde okul öncesi eğitim çağındaki öğrencilere ahşap oyuncak üretiyorlar. Bakanlığımız Türkiye'de 4 okulu bu alan için belirledi. Mobilya sektörüne kalifiye eleman yetiştiren okulumuzda, çocuklarımız için de sağlıklı ahşap oyuncaklar üretiliyor. Mutluluk duyuyoruz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Üretilen oyuncakların aracı firmalar aracılığıyla Türkiye genelinde satışının yapılacağını duyuran Bilican, "Okulumuz toptan üretecek, firmalar vasıtasıyla oyuncaklar satılacak. İleride ihracat da yapılacak" ifadelerini kullandı.KANSEROJEN MADDE İÇERMEYEN OYUNCAKLARTematik Lise öğrencisi Zeynep Eylül Palater, "Okulumuzda mobilyaya dair her şeyi öğreniyoruz. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulama da yapıyoruz. Ahşap oyuncak üretmeye başladık. Kanserojen madde içermeyen ahşap oyuncaklar üretiyoruz. Hem üretiyoruz hem de para kazanıyoruz" dedi.'İHRAÇ EDECEĞİZ'Tematik Lise Müdürü Şenol Yoğurtçu ise "Türkiye’de mobilya meslek lisesi olarak tek okuluz. Bakanlığımız nezdinde ahşap oyuncak üretim konusundaki Türkiye'de 4 okuldan bir tanesiyiz. 2 firmayla anlaştık. Biri 28 bin, diğeri bin adet olmak üzere 2 farklı ahşap oyuncak üretimine başladık. İç piyasaya aracılar vasıtasıyla oyuncaklarımızın satışı olacak. Ardından yurtdışına da ihraç edeceğiz" diye konuştu.FOTOĞRAFLI

-Eğitim - Türkiye-Bursa / İnegöl - YAVUZ YILMAZ

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