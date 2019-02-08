Geleceğin hukukçuları 'tahkim' için yarışacak

İSTANBUL, () - Atılım Üniversitesi, İstanbul Tahkim Merkezi'nin, her yıl düzenlediği Genç ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nda (GTAY) yer alacak. Yarışmayla öğrencilerin duruşmalardan önce tecrübe kazanmaları ve pratik yapmaları hedefleniyor.

Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük farazi tahkim dava yarışması olarak kabul edilen GTAY bu yıl 20-21 Nisan'da yapılacak. 2015'den beri düzenlenen yarışmaya 70 farklı takım başvurdu. Öğrenciler, geçtiğimiz yıllarda 75 farklı hakemin görev aldığı duruşmalarda iddia ve savunma sunuyor. Yarışmaya katılacak olan Atılım Üniversitesi 13-14 Nisan tarihlerinde ön hazırlık ve antreman için pre-moot etkinliği düzenleyecek.

70 TAKIM BAŞVURDU

Yarışmayı değerlendiren, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Doğa Elçin, Gerçekleştiği ilk sene GTAY'de 42 takım ve 170 öğrenci, 75 farklı hakemin görev aldığı duruşmalarda iddia ve savunmalarını sundu. Geçtiğimiz sene ise 47 takım GTAY'ye katıldı. Duruşmalarda 90’dan fazla farklı hakemin önünde 220 öğrenci yarıştı. Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan yarışmaya, 70 farklı takımın başvurdu. GTAY, Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük farazi tahkim dava yarışması kabul ediliyor" dedi.

"YARIŞMA İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İstanbul’da yapılacak olan yarışmada fakültelerinin de temsil edileceğini söyleyen Dr. Elçin, "Fakültemiz yarışma için takımıyla çalışma yapmaktadır ancak toplantılarımız bütün öğrencilerimize açıktır. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerini, yarışmada duruşmalara hazırlarken diğer yandan birinci ve ikinci sınıf öğrencilerini de toplantılarımıza alarak yetiştiriyoruz. Böylece her yıl gerçekleşecek bu yarışma için süreklilik sağlıyoruz" diye konuştu.

"PRE-MOOT ETKİNLİĞİ YARIŞMAYA ÖN HAZIRLIK"

Fakültemiz bünyesinde düzenlemeyi planladığı pre-moot etkinliği ise yarışmadan önce takımların ön hazırlık ve antreman olarak katıldıkları bir etkinlik. Pre-moot için yarışmak isteyen takımların başvurularını alacağız. Ardından başka fakültemizin hocaları olmak üzere, Ankara’da bu alanda çalışan avukatlar ile hakemleri belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.