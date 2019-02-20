Ferrero'dan Manisa'daki kırsal mahalle okullarına gönül bağı

Cemil SEVAL / MANİSA, ()-MANİSA ve çevresindeki kırsal mahallelerdeki okullarda daha önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında yenileme çalışmaları yapan Ferrero üst yönetimi, bu okullardan Salihli'deki Başlıoğlu Keskinler İlkokulu ile Alaşehir ilçesindeki Karadağ İlkokulu'nda incelemeler yaptı. Ferrero Manisa fabrikasında çalışan işçilerin de katıldığı inceleme sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Ferrero fabrikası çalışanları Manisa'da başlattığı 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' projesi kapsamında okulları ziyaret ederek, gönül bağını sürdürüyor. Proje kapsamında Manisa il genelindeki Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu, Alaşehir Karadağ İlkokulu, Demirci Tekeler Ortaokulu, Salihli Başlıoğlu Keskinler İlkokulu ve Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu olmak üzere toplam beş kırsal mahalledeki okullarda çeşitli yenileme ve düzenleme çalışmaları yaptı. Okulların son durumunu görmek ve muhtemel ihtiyaçları ile ilgili bilgi almak amacıyla Ferrero üst yönetimi, Başlıoğlu Keskinler İlkokulu ve Alaşehir Karadağ İlkokulu'nu ziyaret etti. Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, Ferrero Manisa Fabrika Müdürü Beniamino Macchiarola, Ferrero Manisa Fabrika İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Eren Enç ve Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın'ın katılımıyla okullarda incelemeler yapıldı.

İncelemeler sırasında öğrencilere içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalar armağan edildi. Çantalarda ayrıca Ferrero Manisa fabrikası çalışanlarının çocuklara ithafen yazdıkları özel notlara da yer aldı. Ferrero Manisa fabrikası çalışanlarının aktif olarak katıldığı bir sosyal sorumluluk projesi olan 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim" etkinliğinde öğrenciler de yetkililere teşekkür etti.

"GEÇTİĞİMİZ YIL OKUL SAYIMIZI ARTIRDIK"

Projeyi değerlendiren Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Hedefimiz yeni okullarla projemizin kapsamını büyütmek. Projemiz 3 yıl önce başladı. Fabrikada çalışan arkadaşlarımız, çalıştıkları kazanımlarının bir kısmını geldikleri köylere geri aktarmak istedi. Bizim şirketimizin değer verdiği temel prensiplerden bir tanesi beraber çalışıp ortaya güzel işler çıkartmaktır. Sonra da bu ortaya çıkardığımız değerleri tekrar geri kazandırabilmektir. İlk başta tamamen çalışanların tamamen kendi gayretleri ve maddi katkılarıyla başlayan proje, belli bir noktaya geldikten sonra şirket olarak da bizde buna katkı sağlamayı düşündük. Geçtiğimiz yıl okul sayımızı arttırmakla başladık. Manisa Valiliğimizin yönlendirmesiyle, onların da katkılarıyla beş okulda yenileme çalışmaları yaptık. Bunlardan en küçüğü Başlıoğlu Keskinler İlkokulu, en büyüğü ise Selendi ilçemizdeki yatılı bölge ortaokulumuzdur" dedi.

"PROJEYİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Projenin kendileri için bir mutluluk nedeni olduğunu belirten Gümüşlüoğlu, "Çünkü, kısa da olsa özümüze dönüyoruz. Şahsen bu, benim için çok önemli bir proje. Çocukluğunda, köylerde olma fırsatını yakalamış insanlardan biriyim. Dolayısıyla özüne dönüyor olmak, bunun zorluklarını bilen insanlar için daha da anlamlı. Ben de bu zorlukları bilen biri olarak kendimi şanslı hissediyorum. Bu yıl okullarımızın sayısına bir beş tane daha eklemeyi planlıyoruz. Bunu sadece Manisa'da da yapmak istemiyoruz. Bizim Türkiye genelinde 7 fabrikamız var. 1'i Manisa'da onun dışındaki 6'sı Karadeniz Bölgesi'nde. O fabrikalarımızın etrafında da aynı şekilde bu projeyi başlatmak istiyoruz. Karadeniz Bölgemiz'deki fabrikalarımızda toplamda 1650 çalışanımız var. Bu çalışanlarımızla yüzlerce köye ulaşabiliriz. Bu projeye var gücümüzle sarılarak daha büyüteceğiz" diye konuştu.