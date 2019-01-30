Fen lisesi öğrencisi Ulusal Bilim Olimpiyatları’ndan bronz madalya kazandı

İZMİR, () –İZMİR Bilfen Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Sude Filiz, düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından her yıl ortaöğretime yönelik olarak düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları ve Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı’nın bu yıl 26’ncısı yapıldı. Geçen yıl ilk aşamayı geçerek ikinci aşamaya katılmaya hak kazanan İzmir Bilfen Fen Lisesi öğrencisi Sude Filiz, yapılan ikinci aşama sınavlarında da büyük başarı göstererek bronz madalya almaya hak kazandı. Filiz, bu başarısıyla TÜBİTAK’tan burs kazanırken aynı zamanda ÖSYM’den ek puan almış oldu.

BİNLERCE ÖĞRENCİ KATILIYOR

TÜBİTAK tarafından iki aşamalı olarak beş ayrı dalda (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar) düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının birinci aşama sınavlarına, Türkiye genelinde farklı okullardan binlerce öğrenci katıldı. Öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının birinci aşamasını geçen öğrenciler, daha sonra ikinci aşamaya katılmaya hak kazanıyor.