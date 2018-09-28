Eyüpsultan Belediyesinden lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği

İSTANBUL, () -Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine her sene maddi destekte bulunan Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl öğrencilere üniversite sınavı soru bankası kitapçığı dağıttı.

Kitap dağıtımı, Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Oğuzcan Canpolat Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi ve Rami Atatürk Lisesi'nde Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın katıldığı programlarla başladı.

Proje kapsamında ilçe genelindeki 16 okulda lise son sınıf öğrencilerine toplamda 4 bin adet Türkçe ve Temel Matematik test kitabı dağıtılması planlandı. Test kitapları içerisinde yeni tarz sorular, planlanmış üniteler, birinci ve ikinci seviye testler, genel testler ve bilgi, ipucu, söz ve hikayeler de yer aldı. Soru kitapları, eğitmenler tarafından ÖSYM'nin yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlandı.

ÜCRETSİZ DENEME SINAVI YAPILACAK

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, kitap dağıtımı yapılan ilçe genelindeki lise son sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı yapılacağını belirtti. Eğitime destek çalışmalarının aralıksız devam ettiğini de kaydeden Aydın, program sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Lise son sınıf öğrencisi olup üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin çok önemli bir eksikliği vardı. Yapmış olduğumuz proje ile boşluğu doldurmaya çalıştık. Temel düzeyde üniversite sınavına hazırlık için soru bankası kitapçığı oluşturduk. Kitapları tüm lise son sınıf öğrencilerimize dağıtıyoruz. İçeriğinde bütüm müfredatı kapsayan, oldukça nitelikli ve yeni sisteme uygun sorular var. Her şey çocuklarımız için. İnşallah çocuklarımızın başarılarına azda olsa Eyüpsultan Belediyesi olarak katkımız olur. Yıl içerisinde deneme sınavı yapacağız. Deneme sınavı ile çocuklarımz kendilerini denemiş olacaklar. Bu anlamda eğitime katkımız aralıksız devam edecek.”

“BÜYÜK BİR EKSİKLİK TAMAMLANDI”

Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler projenin kendileri için çok önemli olduğunu ve büyük bir açığı kapattığını belirtti. Öğrencilerden Emircan Çiltaş, “Bize bu imkanı verdikleri için Eyüpsultan Belediye Başkanımıza ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu tür bir kitaba çok ihtiyacımız vardı. Soru bankası kitaplarıyla büyük bir eksikilği tamamlamış olduk” şeklinde konuşurken; Feyzanur Cevahir ise, “Soru bankası kitaplarına yeni tarz sorular olduğu için gayet yararlı olacaktır. Eyüpsultan Belediye Başkanımız ilçedeki 12'nci sınıf öğrencilerine son derece iyi bir şekilde yardım ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“DURUMU OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK FAYDALI OLACAK”

Soru bankalarının pek çok öğrenciye katkı sağlayacağını ifade eden Hasan Özsipahioğlu, “Soru bankası kitaplarının dağıtımı özellikle durumu olmayan öğrenciler için artısı olacağını düşünüyorum. Bütün öğrencilerin tek bir kitap üzerinden çalışıyor olması çok güzel bir sistem” diye konuştu.

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