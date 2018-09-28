“Erasmus Değişim Programları bilimin oluşumuna katkı sağlıyor”

İSTANBUL,() - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Erasmus Akademisyen Değişimi (Teaching Staff Mobility) programı kapsamında Litvanya Kauno Kolegija / Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden 3 akademisyeni, misafir öğretim görevlisi olarak ağırladı.

Erasmus programının en önemli özelliğinin, öğrenci, akademisyen ve idari personelin değişimine teşvik etmek olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Necip Ozan Tiryakioğlu, “Uluslararası tecrübe ve itibar için değişim programlarına önem veriyoruz. Programlar, araştırmalara ve bilimin oluşumuna katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Erasmus Akademisyen Değişimi (Teaching Staff Mobility) programı kapsamında Litvanya’dan İstanbul Gelişim Üniversitesi SBYO Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne misafir öğretim görevlisi olarak Litvanya Kauno Kolegija / Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden gelen Dr. Milda Gintiliene, üniversitelerin akademik kadroları için Erasmus fırsatlarınınçok önemli olduğunu dile getirdi.

Akademisyenlerin farklı coğrafyalardaki üniversitelere giderek, yeni kültürel, bilimsel araştırma alanları bulabileceğine değinen Dr. Gintiliene, “Üniversiteler, uluslararası işbirliğinden yeni tecrübeler elde edebiliyor. Bu sebeple İGÜ’ye gelmeden önce heyecanlıydım. Meslektaşlarımla bir araya geldik ve nasıl işbirlikleri yapabileceğimizi görüştük” diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine yaşlanma konulu bir seminer de veren Dr. Gintiliene, fizyoterapinin insan hayatındaki önemine vurgu yaptı.

İGÜ olarak çok kültürlü ve çok uluslu bir dünya üniversitesi olma yolunda başarılı adımlar attıklarını belirten İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Değişim programları uluslararasılaşma noktasında, kendimizi dünyaya tanıtmamıza olanak sağlıyor. Farklı milletlerden ve coğrafyalardan üniversitemize misafir olarak gelen öğretim üyeleri, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin akademisyenlerine ve öğrencilerine sunduğu olanaklardan etkileniyor. Değişim programları farklı kültürlerin etkileşimi ve Türkiye’nin tanıtımı için de oldukça önem arz ediyor” ifadelerini kaydetti.