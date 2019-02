Engelsiz eğitim için bir araya geldiler     

Haliç Üniversitesi bünyesinde bulunan ‘Engelli Öğrenci Birimi’ tarafından engelsiz eğitim toplantısı düzenlendi. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, engelli öğrencilerin sorunlarına çözüm üretmek için toplandıklarını belirtti.

Engelli öğrencilere daha rahat eğitim ve öğretim olanağı verecek düzenlemelerin yapılması amacıyla kurulan ‘Engelli Öğrenci Birimi’ tarafından engelsiz eğitim toplantısı düzenlendi. Engelli öğrencilerin akademik olarak eğitim ihtiyaçlarının ele alındığı toplantının açılış konuşmasını Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Engelli Birim Başkanı Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz yaptı. Çok sayıda eğitimci ve öğrencinin katıldığı toplantıda konuşan Prof. Dr. Abdurrahman Eren, "Üniversitemizin fiziki engellerini kaldırarak iyi bir eğitim ortamı haline getirebiliriz. Burada engelli ve engelsiz ayrımı yapmamak gerek. Öğrencilerimiz için doğru çözümleri üretmeye çalışıyoruz" dedi.

ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE EĞİTİM OLANAKLARI TANIYORUZ

Engelli öğrencilere her türlü eğitim olanakları tanıdıklarını ve bunun için doğru çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade eden rektör Prof. Dr. Abdurrahman Eren, "Özellikle konservatuarlarımızda engelli öğrenci sayımız 20'ye yakın. Her yıl çok büyük bir ilgi görüyor. Hocalarımız onlara birebir eğitim veriyorlar. Müzik, tiyatro, opera gibi çok çeşitli sanat alanlarında eğitim veriyorlar çünkü bu özel bir eğitim gerektiriyor. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda da (BESYO) yüzme şampiyonu engelli öğrencilerimiz, sporcularımız var. Oraya da çok yoğun bir ilgi var. Biz onların bu alanda eğitimlerini kolaylaştırıcı her türlü çözümü geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Herkesin bir gün engelli olabileceğini hatırlatan Eren, "Bizim bakış açımıza göre aslında hepimizin engelleri var. Önemli olan bütün fiziki koşullarımızı, eğitim olanaklarımızı herkesin engelini düşünerek, çözümler üretmek. Kim engelli, kim engelsiz diye bir bakış açısı olmadan hepimizin engelli olabileceğini düşünerek çözüm üretme yaklaşımlarını benimsiyoruz" dedi.

"HERKESE EVDEN ÇIKMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

6 aylıkken menenjit geçirerek, sol el ve ayağında engeli oluşan milli yüzücü BESYO Spor Yöneticiliği öğrencisi Murat Köle, engeli bulunan insanlara evden çıkmalarını, hayata tutunmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

2012 yılından beri yüzücü olan ve Türkiye şampiyonluğu olan Murat Köle, "Engel diye bir şey yoktur. Ben bu kadar başarıya ulaşmışsam, diğer arkadaşlarım da evde oturmasınlar ve çabalasınlar. Bu duruma kadar gelebilirler. Herkese tavsiyem 'evden çıksınlar'. Ben yüzmeye biraz geç başladım ancak geç başlamama rağmen arkadaşlarıma yetiştim ve iyi derece almaya başladım. Okuldan mezun olduktan sonra spor bölümünde takımlarda yönetici olarak çalışacağım. Benim çocukluk hayalim yüzücü olmaktı ve oldu" diye konuştu.

"MÜZİKLE VAR OLDUM"

Konsantre bozukluğu yaşayan ve bunun bir engel olmadığını ifade eden Roslina Miyas ise, "Benim içimde bir enerji var onu kanalize ederek bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyorum. 'Ben bunu başarırım' diye kendimi motive ediyorum. Benim bir engelim yok. Her şey aklımda bitiyor. Ben müziği çok seviyorum. Müzik olmasaydı, şu an böyle olamazdım. Ben müzikle var oldum. Okulumu ve arkadaşlarımı çok seviyorum" dedi.

Engelli öğrencilerin eğitimle ilgili sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen toplantı, konservatuvar öğrencilerinin oluşturduğu 'Grup Empati' konseri ile sona erdi.