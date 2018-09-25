Emekli öğretmenden eğitim için 350 bin lira bağış

ŞANLIURFA’da emekli öğretmen Ayşe Parmaksız, yılların birikimi dediği 350 bin lirasını eğitime bağışladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eğitime destek çağrısına yanıt veren emekli öğretmen Ayşe Parmaksız, biriktirdiği 350 bin lirayı eğitim için harcamaya karar verdi. Bunun için Şanlıurfa Valiliğine başvuran Parmaksız, çocukların eğitim öğretim gördüğü okullarda kullanılmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 350 bin lirasını bağışladı. Yapılan protokolle bağışına karşılık, Sırrın Mahallesi'nde yapımı devam eden 32 derslikli okula, Ayşe Parmaksız Ortaokulu adı verilmesini kararlaştırdı.

Emekli öğretmenin örnek davranışından dolayı çok duygulanan Vali Abdullah Erin, “Yapılan bu anlamlı bağış, sizden kat be kat zengin olan Urfalılara, bölge insanlarına örnek olsun. İnşallah yeni yetişen nesil de sizin duyarlılığınızda olur. Sizin gibi öğretmenlere çok ihtiyacımız var" dedi.

Söz konusu bağışı severek ve isteyerek yaptığını söyleyen Ayşe Parmaksız ise imkanı olması durumunda ilerleyen zamanda eğitime yine katkıda bulunmayı arzuladığını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin ile hayırsever emekli öğretmen Ayşe Parmaksız arasında protokol imzalandı.



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