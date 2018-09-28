Ek yerleştirmede 80 bin 425 aday üniversiteli oldu

2018 yılı yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirme ile lisans programlarına 19 bin 155, önlisans programlarına ise 61 bin 270 aday olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, 2018 yılı 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları Raporu'nda açıklanan beklentiler istikametinde, örgün eğitimde 2018 yılında üniversitelerdeki doluluk oranının yüzde 84,7'ye yükseldiği, boş kontenjanlarda ise büyük bir azalma sağlandığı bildirildi.

Genel yerleştirmede sağlanan bu olumlu gelişmenin, verilere ve veri analizleri ile adaylar üzerinde yapılan anketlere dayalı rasyonel planlamayı haklı çıkararak ek yerleştirmede de devam ettiği belirtilen açıklamada, "Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamaların sonucu, 2018 yılında programların doluluk oranında görülen artış, ‘Ek Yerleştirmede’, yükseköğretim programları kontenjanlarının ve yerleşen aday sayılarının bir önceki yıla göre daha anlamlı ve olumlu bir düzeyde olması sonucunu da beraberinde getirmiştir. 2018 yılında, ek yerleştirmedeki kontenjanlara adayların yerleşme oranı yüzde 41,2 olmuştur. 2018 yılında boş kontenjan sayısı 114 bin 655 olmuştur. Boş kontenjanlardaki bu keskin düşüş geçen sene ile mukayese edildiğinde yeni sistemin kurgusunun doğruluğunu göstermektedir. 2018 yılı yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirme ile birlikte lisans programlarına 19 bin 155, önlisans programlarına 61 bin 270 aday olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleşmiştir" denildi.

HEM DEVLET HEM DE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE YERLEŞEN SAYISI ARTTI

"2018 yılı ek yerleştirmede devlet üniversiteleri lisans programlarına yerleşen aday sayısı 15 bin 335, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 47 bin 739'dur. 2018 yılı ek yerleştirmede Vakıf üniversiteleri lisans programlarına yerleşen aday sayısı 3 bin 147, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 12 bin 712'dir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerek lisans ve gerekse ön lisans programlarına yerleşen aday sayısındaki artış, hem devlet, hem vakıf üniversiteleri için söz konusudur. Bununla birlikte bazı lisans programlarında talebin arzdan az olması da devlet ve vakıf üniversitelerinin önümüzdeki sene kontenjan planlaması yaparken dikkat edecekleri yeni kriterlerin bulunması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Burada istihdam endişesi ve meslek icrası imkânı fazla olan programlara bir yöneliş olduğu açıktır. Önlisans programlarındaki yüksek doluluk da bunu teyit etmektedir. Bunun yanı sıra geçen senenin aksine yeni giriş sistemi ile birlikte önlisans programlarına tek puan türünden öğrenci alınmasının da rolü büyüktür."

YERLEŞEN ADAY SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI

Açıklamada ayrıca, "Ek yerleştirmede hem lisans, hem de önlisans programlarında yerleşen aday sayısında yaşanan bu artış, ilk yerleştirmede üniversiteli olamayan adayların yükseköğretim alma konusundaki isteklerinin açık bir göstergesidir. 80 bin 425 aday ek yerleştirmedeki kontenjanları dikkatlice değerlendirerek yıl kaybına uğramadan yerleşebilme ve yükseköğretim sistemimize dahil olma imkanı bulmuşlardır" ifadelerine yer verildi.

'YKS'NİN İLK YILINDA OLUMLU SONUÇLAR ÜRETTİĞİ ANLAŞILIYOR'

Açıklamada, açıköğretim programlarına ek yerleştirmede yerleşen aday sayısı 22 bin 581 olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Açıköğretimde de örgün öğretimde olduğu gibi bir iyileşme olduğu görülmüştür. Üniversiteye giriş sistemine kazandırdığımız; ezbere dayalı değil, 'muhakeme ve analize' dayanan, 'sözel ve sayısal okur yazarlığı' arayan ve 'temel yeterlilik' temelinde kurgulanan Yükseköğretime Geçiş Sistemi'nin 2018 yılında ilk uygulaması planlamamıza uygun bir şekilde olumlu sonuçlar üretmiştir. Giriş sistemindeki ülkemiz için yeni konseptin ve radikal değişikliğin bir sorun yaşanmadan başarı ile uygulanmasının önemli olması yanı sıra, amacımıza uygun bir şekilde görülür olumlu sonuçlar doğurması ve adayların bu sisteme kolayca uyum sağlaması sevindiricidir."

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