Eğitimde yönetimi öğrenecekler

GAZİMAĞUSA,() - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde bulunan YÖK ve YÖDAK onaylı “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” Yükseklisans programının 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde öğrenci kabul edeceğini duyurdu.

Eğitim dilinin Türkçe olduğu belirtilen programın, etkili eğitim yöneticisi olmak isteyen ve eğitim yönetimi alanında akademik kariyer planlayan kişiler için hazırlandığı ifade edildi. Ayrıca programın eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan liderlik ve yöneticilik vasıfları, eğitim kurumlarında güncel bilgi ve uygulamalar, takım halinde çalışabilme ve kurum gelişimini etkili bir şekilde yönetebilme konularında kişilerin kendilerini geliştirebilmesi amacı taşıdığı bildirildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Eğitim yönetimi alanında akademik kariyer yapmayı planyan adaylar, pratik bilgi ve deneyimlerin yanı sıra kuram, araştırma, istatistik ve nitel yöntemler, akademik yazım, formel raporlama, proje geliştirme gibi konularda bilgi ve deneyim kazanacaklar. Mezunlar, eğitim yönetimi alanında görev yapabilmekte, yönetim kadrolarına geçişte avantaj elde edebilmekte ve doktora programına devam edebilmektedir."