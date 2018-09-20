Eğitim Sen'den ihraç edilen öğretmenlerle ilgili açıklama

İZMİR'de basın açıklaması yapan Eğitim Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, bazı sınıfların öğretmensiz olduğunu ileri sürerek, ihraç edilen 30 bin öğretmen ile birlikte toplam 130 bin kamu çalışanının işe başlatılmadığını söyledi.

Karşıyaka İskele karşısında bir araya gelen Eğitim Sen üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen meslektaşlarının OHAL İnceleme Komisyonu tarafından oyalandığını, 719 günden beri başvurularının dikkate alınmadığını ileri sürdü. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 2 No'lu Şube Hasan Ali Kılıç, keyfi ihraçların sürdüğünü iddia ederek şöyle dedi:

"Okulların açıldığı bugünlerde sınıflar öğretmensizken 30 bin ihraç eğitim emekçisi ile birlikte toplamda 130 bin kamu emekçisi, iktidarın politikalarını eleştirmiş diye işlerine başlatılamıyor. Arkadaşlarımızın yıllarca emek vererek elde ettikleri işlerine bir an önce geri dönmeleri, toplumsal duyarlılığa, siz emek ve demokrasi güçlerinin dayanışmasına bağlıdır. Arkadaşlarımız su kadar berrak, güneş kadar aydınlıktırlar. KHK ile ihraç edilen üyelerimizin işlerine geri dönmesi ve iş güvencemize ve geleceğimize sahip çıkmak için gücümüzü birleştiriyor, dayanışmamızı büyütüyoruz. Mutlaka kazanacağız, işimizi geri alacağız."



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