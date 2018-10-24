"Eğitim programlarının en önemli ayağı ölçme-değerlendirme"

TÜRKİYE’NİN önde gelen üniversitelerinden 70 öğretim görevlisinin yer alacağı 'İngilizce Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu' Altınbaş Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek. 3 gün sürecek eğitimler hakkında bilgi veren üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Merve Selçuk, ölçme ve değerlendirmenin eğitim programlarının en önemli ayağı olduğunu söyledi.

Gordion Akademi, Dünya Education ve Cambridge University Press tarafından hazırlanan eğitim, 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. Yabancı diller okullarında ölçme ve değerlendirme birimlerinde çalışan sınırlı sayıda öğretim görevlisine yönelik olarak düzenlenen eğitimin ilk modülü 15 saat sürecek.

“TEMEL PRENSİPLERİ ÖĞRETMEYİ AMAÇLIYOR”

İngilizce Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu’nun, yabancı dilde ölçme değerlendirmenin temel prensiplerini öğretmeyi amaçladığını dile getiren Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Merve Selçuk, “Ölçme değerlendirme eğitim programlarının en önemli ayağıdır” dedi.

Selçuk, verilecek eğitimler hakkında şu bilgileri verdi:

"Ölçme araçlarının güvenilir, geçerli, pratik, otantik (gerçek durumu örnekleyen), adil (fair) ve öğrenmeye olumlu etkisi (washback) olması gerekmektedir. Kullandığınız ölçme aracı (sınav) ve sonucunda elde edilen sonuçlar ile yapacağınız değerlendirme ve ardından buna bağlı dayanarak vereceğiniz kararlar (programdan başarılı olma/üniversite sınavında bir programa yerleştirilmek/ yurtdışında iş başvurusu yapmak gibi) aslında sınava giren kişi, ailesi ve çevresindekilerin hayatını etkileyecek karar verme gücünü barındırmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulları özelinde konuyu değerlendirdiğimiz zaman, öğrencilerin dil becerisini ölçmek için doğru araçlar geliştirmek, elde edilen sonuçları gerekli analizleri yaparak yorumlamak ve tüm bunların sonucunda hem öğrenci ile ilgili doğru karar verebilmek hem de uyguladığımız müfredat hakkında doğru geri dönüt almak ve öğrenmeyi bunlara göre revize etmek için çok önemlidir. Ancak elinizdeki ölçüt yanlış olursa, yaptığınız tüm değerlendirme anlamsız olacak ve programın başarısını da değerlendirememiş olacaksınız. Dolayısı ile 3 gün sürecek bu eğitimin Türkiye’de üniversite düzeyinde yabancı dil öğretimi için çok değerli olduğunu düşünüyor ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Yabancı Diller birimlerinden gelen öğretim görevlilerini Altınbaş Üniversitesinde ağırlayarak bu sürece katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."

2011 yılında ilk öğrencilerini alan ve bünyesinde bulunan lisans programlarının tamamına yakınında İngilizce eğitim veren Altınbaş Üniversitesi, Gayrettepe Yerleşkesinde 3 gün boyunca, 70 öğretim görevlisini ağırlayacak. Eğitimin ilk modülü 15 saat sürecek. Toplamda 9 gün ve 3 aşamalı olarak planlanan kursun ikinci modülü Şubat 2019, son modülü ise Haziran 2019’da gerçekleştirilecek. Tüm katılımcılar için ücretsiz olan eğitim sonunda kursiyerlere katılım sertifikaları verilecek.