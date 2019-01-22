Editörlük Atölyesi yazar adaylarını bekliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak 60 saatlik 'Editörlük Atölyesi' 2 Mart Cumartesi günü eğitimlere başlıyor. Yazar ve Geliştirici Editör Mürsel Çavuş tarafından verilecek eğitimlerle Türkiye'nin köklü yayıncılık geleneğinin dijital çağın dinamikleriyle harmanlanması amaçlanıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde verilecek Editörlük Atölyesi 10 hafta boyunca cumartesi günleri yapılacak. Türkiye’de basılan kitap sayısının her geçen yıl arttığını belirten Yazar ve Geliştirici Editör Mürsel Çavuş, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018'de 58 bin 27 kitap yayımlandı. Gazete, dergi, blog, haber siteleri, kurumsal yayınlar, e-kitap, sesli kitap, video gibi formatların çoğalmasının yanı sıra hemen her meslek uzmanı sosyal medyaya içerik üretiyor. Bu da editör ve içerik üreticisi arayışını artırıyor. Amazon’un Türkiye’ye girmesiyle kişisel yayıncılık alanında gelişmeler yaşanıyor, yakında yayınevine ihtiyaç duymadan herkes kitap yayınlayabilecek. Bunun için de nitelikli editör ihtiyacı oluşacak" dedi.

"YAZAR MİMAR, EDİTÖR İSE İNŞAAT MÜHENDİSİ"

Gitgide artan editör talebine dikkat çekerek eğitimin önemini vurgulayan Çavuş, "Kitapta yazar mimar, editörse inşaat mühendisidir. Editör, yazarın elindeki dosyayı kitaba, yani ürüne dönüştüren kişidir. Türkiye çok iyi editörlerin olduğu bir ülke ve ciddi bir yayıncılık geleneğimiz var. İnternet ve dijitalleşme yayıncılıkta yeni bir dönemi ve yeni bakış açılarını beraberinde getirdi. Yeni dönemin getirdiği dinamikler için yeni standartlara ihtiyaç var. Editörlük Atölyesi’nde Türkiye'nin köklü yayıncılık geleneğini günün dinamikleriyle buluşturuyoruz" diye konuştu.

"GELECEĞİN MESLEĞİ EDİTÖRLÜK OLACAK"

Yazmaya ve metne bakış açısının çok değiştiğini vurgulayan Çavuş, “Yazmak eskiden edebi metinlerle özdeşleştirilirken bugün dünyanın var oluş şekline dönüştü. Google sistematiği yazılmış metinler üzerine kurulu. 100 sene önce yazmak gazetecilerin ya da edebiyatçıların işiydi. Şimdi herkesin kendini iyi ifade edebilmek için yazmaya ve kendi editörü olmaya ihtiyacı var. Editörlük geleceğin en parlak mesleklerinden biri olacak. Hatta ikinci kariyer olarak düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

“MESLEK ETİĞİNİ KAVRAYACAKLAR”

Eğitime katılanların kitabın, derginin veya yazılı materyallerin üretim sürecine tanıklık edeceğini ifade eden Çavuş, “Dilin nasıl kullanılması gerektiğini, hukuki süreçleri, meslek etiğin gerekliliklerini kavrayacaklar. Bu alanda konumlandırmayı, kariyer planını, iletişim stratejileri oluşturabilmeyi öğrenecek, yayıncılık dünyasının dinamiklerini anlama, analiz etme, okur kitlesi belirleme ve ona uygun içerik üretme becerisi kazanacaklar” dedi.

EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Eğitime kimlerin katılabileceği hakkında da bilgi veren Çavuş konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğitime kitap veya dergi hazırlamak isteyenler, yayıncılık yapmayı düşünenler, iletişim fakültesi öğrencileri, özellikle sosyal medya uzmanlığı yapan içerik üreticileri, kurumsal iletişim çalışanları, dille uğraşmayı seven, kariyer olarak editörlük yapmak isteyen herkes katılabilir. Katılımcılar eğitim sonunda kültürel yayıncılık, kurumsal veya bireysel yayıncılık alanında çalışabilir, internet içeriği üretebilir veya kendi çalışmalarının editörü olabilirler."

ATÖLYEDE HANGİ KONULAR İŞLENECEK?

Editörlük Atölyesi'nde; Yayıncılık dünyası nasıl işler? Kâğıt cinsinden fontlara, baskı tekniklerinden matbaa süreçlerine kadar kitap üretim aşamasında neler yaşanır? Fikir ve Telif Hakları nasıl işler? Amazon’a göre içerik nasıl üretilir? Dergi ve internet editörlüğü nasıl yapılır? Yazar ve editör ilişkileri, editör ve kurum ilişkileri ne şekilde yönetilmelidir? Meslek etiği neleri kapsar? Editörün sahip olması gereken donanımlar nelerdir? Editörün dille ilişkisi nasıl olmalıdır? Redaksiyon nasıl yapılır? Kitabın tanıtım ve dağıtımında editöre düşen görevler nelerdir?" adlı konular işlenecek.

MÜRSEL ÇAVUŞ HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Mürsel Çavuş, 22 yıldır basının çeşitli kademelerinde görev aldı. İçerik danışmanlığı, editörlük, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği yaptı. 2013 yılından beri Doğan Burda ve Turkuvaz Medya Grubu ile telifli yazar olarak çalışıyor ve geliştirici kitap editörlüğü yapıyor ve yazılarını kendi internet sitesinde yayımlıyor.