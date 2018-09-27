(DÜZELTME) BAU dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdi

İSTANBUL, ()-DÜNYANIN en prestijli sıralama kuruluşu olan Times Higher Education (THE), 2019 dünya üniversite sıralamasını açıkladı. Türkiye’den 23 üniversite sıralamaya dahil olurken, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler içinde "uluslararası görünürlük (international Outlook)" alanında 5’inci, genel sıralamada ise 13’üncü oldu.

'THE World University Rankings 2019' sıralamasında, 77 ülkeden 1258 üniversite değerlendirilmeye alındı. Öğrenme ortamı, araştırma, sanayi geliri ve uluslararası görünürlük ele alınarak yapılan araştırmada, 23 Türk üniversitesi sıralamaya girdi. Türkiye’den uluslararası görünürlük alanında 5’inci sırada yer alan BAU, büyük bir başarı elde etti.

Dünya üniversite sıralamasında birinciliği geçen yıl olduğu gibi bu yılda Oxford Üniversitesi alırken, ikinciliği Cambridge Üniversitesi, üçüncülüğüde Stanford Üniversitesi aldı. Uluslararası görünürlük alanında Türkiye’de ilk 5’e giren üniversiteler şöyle: "Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi."

Dünya Üniversite Sıralamasına giren 13 Türk üniversitesi ise şu şekilde sıralandı:

"Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi."

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