Derya Uluğ ve Tufan Köroğlu şehit çocukları için söylüyor

İSTANBUL, () - ALTINBAŞ Üniversitesi Siyaset ve Diplomasi Kulübü, “Altınbaş’ın Altın Çocukları” projesi kapsamında ünlü sanatçılar Derya Uluğ ve Tufan Köroğlu’nu konuk ediyor. Konserden elde edilen gelir şehit çocuklarının eğitim masrafları için kullanılacak.

9 Ekim Salı günü, saat 10.00-18.00 arasında düzenlenecek etkinlik, Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Büyük Otopark Alanı’nda yapılacak. Tufan Köroğlu Konseri saat 14.00’te, Derya Uluğ konseri ise 16.00’da başlayacak.

Etkinlik süresince öğrenciler oyun parkurları ve daha pek çok aktiviteye katılabilecekler. Bilet fiyatları 35 lira olan konser, dışarıdan katılıma da açık olacak. Biletler ise Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey, Bakırköy ve Gayrettepe Yerleşkelerinde bulunan stantlardan satın alınabilecek.

(FOTOĞRAFLI)