DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine 'merhaba' dedi

GAZİMAĞUSA,() - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2018 – 2019 akademik yılı açılış töreni ve ilk ders bugün gerçekleşti. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde düzenlenen törene DAÜ Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, akademik personel, öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra geleneksel ilk dersi verecek olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yeşildağ da katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, fakülte tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders, 2. ve 3. sınıf tıp öğrencilerinin verdiği müzik dinletisi ile devam etti.

Törenin açılış konuşmalarını Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ve öğrenciler adına Fakülte Öğrenci Temsilcisi Çağın Şehit gerçekleştirdi.

Hekimlik hayatına adım atan öğrencilere başarılar dileyen Prof. Dr. Gökçora, öğrencilerin giydikleri beyaz önlükleri bir ömür boyunca onurla ve gururla taşıyacaklarını belirtti. Prof. Dr. Gökçora, fakültenin bu yıl 7. Akademik Yılı’na girdiğini ve WDOMS (Dünya Tıp Okulları Rehberi) / ECFMG (Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Komisyonları) gibi sertifikalarla eğitim kalitesini uluslararası bir seviyeye taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Gökçora ayrıca, öğrencilere mesleğin simgesi olan beyaz önlükle dost kalmalarını, fırsat bulduklarında sanat, spor ve doğaya zaman ayırmalarını da öğütledi.

Çağın Şehit ise yeni gelen öğrencilere seslenerek zorlu bir eğitim sürecinden geçeceklerini, ancak eğitimin sonunda başarılı birer doktor olup binlerce insana yardım etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayacaklarını dile getirdi. Fakültenin donanımlı bir şekilde eğitim verdiğine de değinen Şehit, gerçekleşen etkinliklerle de alanında uzman kişilerle bir araya gelme fırsatlarına sahip olduklarını söyledi.

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