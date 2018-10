Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak

TÜRKİYE'nin '2023 Eğitim Vizyonu' tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz, bu eğitimi bakanlığımız verecek. Anaokulu eğitimini de gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz" dedi.

Türkiye'nin '2023 Eğitim Vizyonu' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla açıklandı. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, heyecanlı olduğunu belirterek, “Keşke bu kadar kalabalık gelmeseydiniz heyecanım arttı. Sevgili meslektaşlarım ayrıca bana şapkadan tavşan çıkaracakmış gibi bakmazsanız sevinirim. Bugün burada yapacağımız açıklamayla Türkiye'deki eğitim sistemi yarın dünyanın en iyi eğitim sistemi olmayacak. Bugün burada yaptığımız açıklamalarla eğitim sistemimiz yarın ani bir değişim ve dönüşüm yaşamayacak. Çünkü eğitim sistemleri 100 vagonlu tren gibidir, bir spor araba gibi döndüremeyiz" dedi.

Konuşmasının devamında 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıklayan Bakan Selçuk, okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltacaklarını belirterek, daha az ders saati ve daha az ders çeşidinin söz konusu olduğu bir müfredat hazırlanacağını ifade etti.

'SINAV BASKISI AZALACAK'

Okul yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarını kısmen artıracaklarını ifade eden Selçuk, sınav meselesinin de önemli bir konu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sınav meselesi önemli bir konu. Biz bu sınava kademeler arası geçiş diye bakmıyoruz. Sınav bizim için muhakkak ikinci planda olması gereken bir unsur. Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak. Sınav sayısı, sınavın adından ziyade, sistemin ne kadar iyi olduğuyla ilgileniyoruz."

ERDOĞAN: ARZU ETTİĞİMİZ İLERLEMEYİ KAYDEDEMEDİK

Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, eğitimde yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatarak, şunları söyledi:

"290 bine yakın yeni derslikle kalabalık sınıfları büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Toplam öğretmen sayımızı 920 binin üzerine çıkardık. Spor salonundan laboratuvara kadar çok önemli hizmetleri devreye aldık. Ders kitaplarını tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verdik. Eğitim-öğretim konusunda çok büyük yatırımlara imza attık. Müfredattan sınav sistemlerine kadar farklı projeleri hayata geçirmiş olmamıza rağmen, arzu ettiğimiz ilerlemeyi kaydedemedik. Bugün tanıtımını yaptığını yaptığımız atılımla istediğimiz seviyeye çıkacağımıza inanıyorum. Bizim gözümüzde eğitim-öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir. İnsana dair her şeyi eğitimin içinde bulmak mümkündür."

'GÖNÜLLERİNİ DOYURMAYI İHMAL ETTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına daha sonra şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sorunu geçmişte uzun zaman eğitimin insanı geliştiren değil, insanı formatlayan bir mekanizma olarak görülmüş olması. Bu çarpık anlayış nesillerimizin heba edilmesine, yeteneklerin körelmesine yol açmıştır. Biz çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldururken, onların gönüllerini doyurmayı ihmal ettik. Böyle olduğu için o diplomalar hep yetersiz kaldı."

‘TERÖR ÖRGÜTLERİ EĞİTİM SİSTEMİNİN EKSİKLİĞİNİ KULLANDI’

Geçmişte FETÖ gibi terör örgütlerinin eğitim sisteminin eksiğini kullanarak toplumu ele geçirmeye çalıştığını belirten Erdoğan, "PKK'nın insan gücünün kaynağı da eğitim sistemimizin boşluklarıdır. 18 başlıklı eğitim vizyonunun işe insandan başlıyor olmasını isabetli buluyorum. Eğitimde bugüne kadar attığımız adımlardan istediğimiz sonuçları alamamamızın muhasebesini kendi içimizde yaptık. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi hazırlanırken, geçmişteki çalışmalar da değerlendirildi. Bu süreklilik içinde maziden atiye köprü kuran esnek ve geleceğe ilişkin beklentileri karşılayan bir çalışma ortaya çıktığına inanıyorum. Bunun güncellenmesi gayet tabiidir" dedi.

'EĞİTİM İŞİ ACELEYE GELMEZ, ERTELENMEZ'

Herhangi bir yatırım yanlış yapıldığında para ve zaman kaybedildiğini ifade eden Erdoğan, eğitimde bir yanlış yapıldığında nesillerin kaybedildiğini belirterek, "Attığımız her adımı dikkatle hesaplamak, analiz etmek, hayata geçirmek zorundayız. Eğitim işi aceleye gelmez. Eğitim işi ertelenemez. Dershane meselesi bunun en çarpıcı örneğidir. Ne yazık ki bu geç başarıldı. FETÖ'ye yılda 1-2 milyar para kazandırıldı" dedi.

'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILACAK'

Daha sonra öğretmenlere hitap eden Erdoğan, "Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yapan birer kahramandır. Öğretmenlerimize en kıymetli hazinemiz olan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bugünümüze ve geleceğimize dair hangi hedefleri belirliyorsak, hepsinin gizli öznesi öğretmenlerimizdir. Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak" diye konuştu.

'SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 4 YILA İNDİRİLİYOR'

Sözleşmeli öğretmenlik konusuna da değinen Erdoğan, "Öğretmenlerimizin hem çalışma şartlarını hem de birikimlerini uygun seviyeye taşımakta kararlıyız. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böylece 1'inci sınıfta öğrencileri devralan öğretmenimiz 4 yıl sonra görev süresini tamamlayabilecek” dedi.

'PEDAGOJİK FORMASYON ŞARTINI KALDIRIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pedagojik formasyon şartını da kaldıracaklarını belirterek, "Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz, bu eğitimi bakanlığımız verecek. Tüm öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini uygun seviyeye çıkaracağız" dedi.

'ANAOKULU EĞİTİMİ ZORUNLU HALE GELECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hala ihtiyari olan anaokulu eğitimini de gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz. Yeni yönetim sistemimizi oluştururken eğitim-öğretimi ön sıraya koyduk. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile velilerimizi ortak gaye için çalışan ayrılmaz parçaları olarak görmek istiyoruz. Çocuklarınızı merdiven altına teslim etmeyin. Çocuklarınızı hafta sonu kurslarına teslim etmeyin. Bizim sistemin girdilerini ve süreçlerini değiştirmemiz lazım ki sonuçlar farklı olabilsin."



