"Çocuklar telefonu bırakıp kültürel etkinliklere katılsın"

İSTANBUL, () - Bağcılar Anafartalar İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreniyle ilçede eğitim gören öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Çocukları tatilde yüzme havuzları ve spor salonlarına davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, velilere “Telefon ve bilgisayar çocuklarımızın meşguliyetleri ama onları tatilde sosyal ve kültürel çalışmalarımıza yönlendirelim” dedi.

17 Eylül günü çalan zille başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının 1. Dönemi bugün sona erdi. Bu sebeple yurt genelinde olduğu gibi Bağcılar’da da özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Anafartalar İlkokulu’nda düzenlenen “Yarıyıl karne dağıtım” töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“BÜTÜN İMKÂNLAR ÇOCUKLAR İÇİN”

Açılışta velilere seslenen Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, “Kazasız belasız bir dönemi daha tamamladık. Çocuklarımız tatil heyecanı yaşıyorlar. Amacımız çocukların çok iyi yetiştirmek. Halı sahalardan kapalı spor salonlarına ve yüzme havuzlarına kadar bütün imkanlarımız onlar için. Telefon ve bilgisayar çocuklarımızın meşguliyetleri ama onları tatilde sosyal ve kültürel çalışmalarımıza yönlendirelim. Bunun yanında kurslarımız ve etkinliklerimiz var. Buralara katılsınlar yararlı zaman geçirsinler. Bunları ders olarak değil tatil olarak değerlendirsinler” şeklinde konuştu.

Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Milletimize, ecdadımıza ve geleceğimize karşı sorumluluğumuz gereği çok güzel bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bu açıdan velilerimize bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çocuklarımızın tatili çok iyi değerlendirmesini sağlayın. Hem yüzme havuzlarına gitsinler hem de İstanbul’da turistik ve tarihi mekânları gezip görsünler. Tarihimizi öğrensinler” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise, “Çocuklarımız için mutlu bir gün. Çocuklarımız tatil boyunca bol bol dinlensinler ve eğlensinler. Yine belediyemizin yüzme havuzlarında ücretsiz olarak bol bol yüzsünler. Kültür Müdürlüğü’nün etkinliklerine katılsınlar. Hem dinlensinler hem eğlensinler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mert Vatansever isimli öğrenci “Okul” adlı şiiri okurken Anafartalar İlkokulu öğrencileri, farklı yörelere ait halk oyunları ve melodika gösterisi yaptı. Program sonunda öğrencilere karneleri ilçe yöneticileri tarafından verildi.