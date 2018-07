Bursluluk Sınavı Sonuçları İçin Nefesler Tutuldu!

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS sınavı yapıldı. MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavı eski isimleri ile bursluluk veya PYBS sınavı sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bu haklarından yararlanabilirler. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Peki sınav sonuçlarına göre başarılı olanlar ne kadar burs alacak? İşte konuya ilişkin detaylar..

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

3 Haziran’da MEB tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavından sonra sıra sonuçların açıklanmasına geldi. Bursluluk sınavı sonuçları için MEB tarafından verilen tarih 18 Temmuz yani bugün . 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini katıldığı İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden duyurulacak. PYBS sonuçları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. İOKBS sonuçları 18 Temmuz'da “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek.

KONTENJAN DAĞILIMI

Kontenjan Dağılımı şu şekilde yapılır;

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.

İOKBS 2018 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

BURSLULUK SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR



a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. Bu e-kılavuz 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına (İOKBS) başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

3. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamaz, sınav sonucu açıklandıktan sonra başvuru şartları ile ilgili geriye dönük düzeltme işlemi yapılamaz ve öğrenci velisi ile okul müdürlükleri düzeltme talebinde bulunamaz.

4. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar idari ve malî açıdan sorumlu olduklarından, burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecektir. Belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik ederek başvurmak istediği kontenjana ilişkin belgelerini tamamlayan öğrencilerin işlemleri yapılarak “2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır.

5. İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.

6. İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmelerine ilişkin bu e-Kılavuzda yer alan kurallar, bu Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olan yasama, yürütme ve yargı kararları gereğince değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Bakanlıkça belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

7. Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) sorumlu değildir.

8. Emekli öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS kayıtlarında yer almaması durumunda başvuru süresi içerisinde emekli olduklarına dair belgeyle birlikte il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurarak durumlarını MEBBİS kayıtlarına işletmeleri gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 10:09