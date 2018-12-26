Bursa Robot’ Takımı Dünya 3’üncüsü oldu

BURSA BenMaker Robot Takımı, Çin’de düzenlenen ‘MAKE X Robot Yarışması’nda, 3’üncü oldu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’de çocukları makamında ağırlayıp, ‘’Bugün robotik alanda başarı gösteren çocuklarımız yarın ülkemiz için belki de uçak, tank, araba üretecekler. Çocuklarımızın Dünya sıralamasında derece elde etmeleri ülkemiz adına da oldukça güzel bir gurur kaynağı’’ dedi.

Çin’in Guangzhou şehrinde gerçekleşen ‘MAKE X Dünya Robot Yarışması’nda ülkemizi temsil eden Bursa BenMaker Robot Takımı, 3’üncülük elde ederek ülkemize büyük gurur yaşattı. Takımda bulunan Eğitmen Erkan Bölükbaş, Çakır Koleji’nden Deniz Kan (10) ve Uludağ Koleji’nden İrem Toker’i (12) Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger makamında kabul etti. Dülger burada yaptığı konuşmada yarışmacıları tebrik ederek, “ Dünya artık eski Dünya değil. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için hızla gelişen ve değişen Dünya’ya ayak uydurmamız gerekiyor. Çocuklarımızı çok iyi değerlendirmeliyiz, çünkü geleceğimizi çocuklarımız inşa edecek. Bugün robotik alanda başarı gösteren çocuklarımız yarın ülkemiz için belki de uçak, tank, araba üretecekler. Çocuklarımızın Dünya sıralamasında derece elde etmeleri ülkemiz adına da oldukça güzel bir gurur kaynağı” ifadelerinin kullandı.

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