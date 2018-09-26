BM, Türk üniversiteleriyle iş birliği kararı aldı

Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda Türk üniversiteleriyle iş birlikleri yapma kararı aldı. UNFPA yetkilileri ilk olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite öğrencileri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne farkındalık yaratmak amacıyla 10 adet kısa film hazırladı.

Üniversitenin Radyo TV Sinema Bölümü ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ndeki 40 öğrencinin hazırladığı 10 filmde ağırlıklı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması konusu işlendi.

“GENÇLER GÖRSEL DÜNYAYA HÂKİM”

BM Nüfus Fonu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Film Atölyesi Uygulayıcısı Prof. Dr. Nezih Orhon, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalıştığını belirtti. Gençlerin içinde yaşadıkları görsel dünyaya hâkim olduklarını dile getiren Prof. Dr. Orhon, “UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 5 tanesine yoğunlaşıyor. Bunları sağlıklı bireyler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması, barış, adalet ve güçlü kurumlar, hedefler için ortaklıklar olarak sıralayabiliriz. UNFPA olarak biz, farklı hedef kitleleri, farklı gruplarla beraber özellikle bu 5 hedefe ulaşmak için bir araya geliyoruz. Bu noktada da özellikle üniversite öğrencileri ile birlikte olmak istedik çünkü gençler içinde yaşadığı görsel dünyaya oldukça hâkim. Bu hedefler onların gözünden nasıl hayat bulabilir, nasıl mesajlar verebilirler ve bu mesajları nasıl taşıyabilirler, bunu canlandırmak istedik. Bu projenin ilk durağı olarak da İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni belirledik ve sonuçlar gerçekten gurur verici” ifadelerini kullandı.

“KISA SÜREDE NİTELİKLİ İŞLER ORTAYA ÇIKARDILAR”

Projenin gerçekleşmesine öncülük eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sinem Tuna, öğrencilerin kısa sürede nitelikli işler yaptıklarını vurguladı. Tuna, “BM’nin bu projesi uzun soluklu bir proje ve biz bu projenin ilk durağıyız. Bu Türkiye’de diğer illere ve üniversitelere de yansıyacak. BM Nüfus Fonu ile ilk paydaş olmamız çok önemli. Üretimlerin daha sağlıklı olması için 40 öğrenci ile sınırladığımız projeyi İGÜ Radyo TV Sinema Bölümü ve Halkla İlişkiler Tanıtım Bölümü öğrencileri ile gerçekleştirdik. Filmler yarım günlük bir sürede çekildi. Bu kadar kısa bir sürede oldukça nitelikli hem de senaryo, oyunculuk ve teknik anlamda üretim yapabildikleri için bütün öğrencilerimizle çok gurur duyuyorum. Çekilen filmlerle ilgili de üniversitemizde bir toplu gösterim yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“TÜM MAĞDURLARIN SESİ OLMAK İSTİYORUZ”

UNFPA projesine dâhil olan öğrencilerden İGÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Sema Nur Demirbaş, “Ben bu projeye dâhil olduğum için gerçekten çok mutluyum. Biz çektiğimiz filmle kadınların hayatlarında çektikleri zorlukları anlattık. Kadınların hayallerinin, anne, baba, kardeş gibi faktörler tarafında aslında nasıl bastırıldığını göstermek istedik. Bunu yaşayan çok kişi var ve buna ben de dâhilim. Bazı hayallerimiz vardı ve bunlara ulaşamadık. İnsanlara sesimizi duyurmak ve tüm mağdurların sesi olmak istiyoruz” dedi.

İGÜ Radyo TV Sinema Bölümü öğrencisi Tuğba Ezgi Tik ise, “Biz hazırladığımız filmle, hem kadınlar hem erkekler üzerine yapılan cinsiyet söylemlerine, davranışlara, maruz kaldıkları eylemlere dikkat çekmeye çalıştık. Bu atölye bende bir farkındalık yarattı” ifadelerini kullandı.

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