Bilfen Lisesi öğrencilerinin spor başarısı

ANTALYA, () - Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler Tenis İl Birinciliği Müsabakalarında Bilfen Antalya Liseleri Genç Kızlar ve Genç Erkekler Tenis Takımları Antalya 2'ncisi oldu.

Bilfen Antalya Liseleri, akademik başarılarının yanı sıra kültür, sanat, bilimsel ve sportif faaliyetlerle de adından söz ettiriyor. Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler Tenis İl Birinciliği Müsabakalarında,ilk etapta 9 takımın katıldığı turnuvada Bilfen Antalya Liseleri Genç Kızlar Tenis Takımı gösterdiği mücadele ile ilk 4 takım arasında yerini alarak yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Liseli gençler, yarı finallerde de Antalya 2'ncisi olarak Türkiye şampiyonası yarı finallerine adlarını yazdırdı.Genç Erkekler Tenis Takımı ise ilk etapta 8 takımın katıldığı turnuvada en başarılı 4 takım arasında yerini aldı. Sonrasında eşleştiği rakiplerini de geride bırakan Bilfen Antalya Liseleri Genç Erkekler Tenis Takımı, Antalya 2'nciliği kupasını okullarına getirdi.