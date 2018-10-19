BAU’lu öğrencilerin hazırlık eğitimleri ABD ve Kanada’da başlıyor

İSTANBUL, ()-BAHÇEŞEHİR Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri, dönemi ABD'nin Washington D.C. ve Kanada’nın Toronto şehrinde alacakları eğitimlerle tamamlayacak. 55'i Washington D.C., 22'si ise Toronto’ya gidecek toplam 77 öğrenci hem yabancı dili yerinde öğrenecek hem de farklı kültürleri yakından tanıyacak.

"İngilizce’yi Yaşayarak Öğrenme" sloganı ile yola çıkan üniversite, öğrencilerine Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington D.C.’de ve Kanada’nın ticaret ve turizm merkezi Toronto’da, dünyanın farklı ülkelerinden üniversite öğrencileriyle birlikte yabancı dil eğitimi alma ve İngilizceyi anavatanında öğrenme şansı tanıyor.

Gençlere kapsamlı İngilizce programları sunan iki şehir, öğrencilerin hedefleri doğrultusunda onların potansiyel dil yeteneklerini üst düzeye çıkarabilecekleri öğrenci odaklı bir öğrenme ortamı oluşturuyor. Etkin bir akademik eğitimin sunulduğu programda öğrenciler kişisel ve profesyonel olarak da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Gençler için eğitim ve iş yaşamında fark yaratabilmek adına bir şans olan bu eğitimle öğrenciler dünya ile bütünleşme imkanı da elde ediyor.