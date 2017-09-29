Başbakan Yıldırım, TEOG Yerine Gelen Yeni Sınav Sistemini Anlattı

Troia Kültür Merkezi'nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevcih töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un kaldırılmasından sonra yerine gelen yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu.

ORTAOKUL BAŞARI PUANI DA ÖNEMLİ OLACAK

Mezuniyet puanına göre yerleştirme yapılacağına değinen Başbakan Yıldırım, 4 yıllık ortaokulda her yıl sonu başarı ortalaması alınacağını ve ortalamanın öğrencileri liseye yerleştirme de etkisi bulunacağına değindi.

SINAV TEST OLMAYACAK, AÇIK UÇLU SORULAR OLACAK

Başbakan, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirme yapılıp, 8. sınıfın sonunda tek bir sınav uygulanacağını söyledi. Yapılacak bu sınav ise, soru bankasından gelecek, sınav değerlendirmesi ise okulda değil dışarıda olacak. Sınavın klasik sorulardan oluşacağını da söyleyen Yıldırım, açık uçlu sorular sorulacağını söyledi.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞLERDE TEK BELİRLEYİCİ SINAV OLMAYACAK

Yıldırım, üniversiteler de ise buna benze bir sistem olacak ve sınavlar basitleştirilecek. Mevcut sistemde üniversite sınavının da bir müddet daha bu şekilde devam edeceğini söyleyen Yıldırım, daha sonra ortaokul ve liseden gelen başarı puanlarının da üniversiteye girişte etkili olacağını tek bir sınavın belirleyici olmayacağını söyledi.