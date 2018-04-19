Barışın çocuklarından Vali Şahin'e barış ekmeği

İSTANBUL, ()–DÜNYANIN dört bir yanından Türkiye’ye gelen 65 çocuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti. Çocuklar, kendi ülkelerinden getirdikleri unlarla İstanbul’da hamuru yoğrulan ‘Barış Ekmeği’ni de Vali Şahin’e ikram etti.

Esenler Belediyesi, 'Dünyanın Yetenekli Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler’de Pişiriyoruz' sloganıyla Gürcistan, Hırvatistan, Kolombiya, Ukrayna, Moğolistan, Somali, Filistin, Özbekistan ve Türkiye'den 65 çocuğu bir araya getirdi. 9’uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Esenler’e gelen barışın çocukları, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i de makamında ziyaret etti. Vali Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Barış Ekmeği’ni keserek kendisini ziyaret eden çocuklara ikram etti. Çocukların bazıları Türkçe şiir okurken, bazıları Türkçe şarkı söyledi. Kendi kültürlerine ait bir çalgıyı çalan Moğolistanlı bir çocuk ise büyük alkış topladı. Çocuklar, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Şahin'e ülkelerinden getirdikleri yöresel hediyeler de takdim etti. Çocuklar kendilerine ikram edilen ekmekleri, Osmanlı Şerbeti ile birlikte yedi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK İHTİYACI BARIŞ"

Çocukların kendisini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Şahin, “Bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu barış. Bunun da ekmekle anlamlandırılması önemli. Dünyamızda en çok kadınlarımız ve çocuklarımız zarar görüyor kavgalardan, savaşlardan. İnşallah bu ekmekle kendini ifade eden barış, kardeşlik ve dostluk bütün dünyaya egemen olur ve bütün dünya barış, emniyet ve güven içerisinde olur. Çünkü bu dünya hepimizi mutlu kılacak kadar geniş, büyük ve bereketli” dedi.

"KAN VE GÖZYAŞI İLE BÜYÜMEK İSTEMİYORUZ"

Türkiye’nin çocuklara bayram armağan eden tek ülke olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bu ekmeğin unlarını herkes kendi memleketinden getiriyor. Biz burada mayasını ve tuzunu koyup bu ekmeği yoğuruyoruz. Çocuklarımız bu ekmeğin yanına Türk bir çocuğumuzla yazdığı ekmeği koyarak dünya liderlerine gönderiyor. Söyledikleri cümle de ‘Biz 21’inci yüzyılın çocuklarıyız. Artık savaşlarla, kan ve gözyaşıyla büyümek istemiyoruz. Yetim, öksüz ve kardeşsiz kalmak istemiyoruz. Barış istiyoruz’ oluyor. Çocuklarımızın masum ağızlarından çıkan dualarla ve alın terleriyle yaptıkları bu ekmekle bu cümleleri bütün dünyaya haykırmaları için bu festivali düzenliyoruz. Umarım ki çocukların bu temennisi dünyada kan ve gözyaşı akıtanlara bir mesaj olur, onlar da huzur için bir adım atarlar” diye konuştu.

Özbekistanlı bir çocuk ise bu etkinliği düzenleyen Esenler Belediye Başkanı Göksu’ya teşekkür ettikten sonra, “Etkinlikle kültürünü bilmediğimiz kardeşlerimizin kültürünü öğrenmiş olduk. Elinizden geldiği kadar barışa yönelmeye çalışın. Barışla her şey mümkün olur. Önemli olan insanların farklı dinden, ırktan, kültürden olması değil; barış içinde olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Program İstanbul Valisi Vasip Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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