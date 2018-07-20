Bakan Selçuk'tan Öğretmenlere Müjde

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Bize izin verin. İzin vermezseniz, aynı hataları yaparız. Bu 50 yıllık mesele. Bu teknik mesele olmaktan öte kültür meselesi. Biz bu kültür üzerinden, bu toprağın kokusu üzerinden bir şey yapmak istiyoruz. Bu nedenle o zamana ihtiyacımız var. Bunu yapmazsak, sel bizi sürükleyecek. Nehrimizin yatağını açalım” dedi.

“En geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız” diyen Selçuk, “Eğitim uzun sürede inşa edilir, kısa sürede bozulur. Biraz sabır gerektiriyor. En geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Diyeceğiz ki ‘Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.’ Toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız. Hiçbir öğrencimiz, velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında asla kurallar değişmeyecek. Temel kavramımız adalet olacak. Ana planda tuttuğum en önemli şey adalettir. Bakan olmaya değil gören olmaya çalışacağım. Öğretmen bizim önceliğimiz olacak. Veriye dair bir politika üreteceğiz. Ana konularla ilgili vizyon belgeleri hazırlayacağız. Eğitim ihraç edilir ama ithal edilemez. Vizyonumuzu bizim kelimelerimiz doğuracak. Gerçekten şeffaf olmayı çok arzuluyoruz. Gizlemek çocukların hayrına değil. Mutabakat çok önemli, herkesi dinleyeceğiz. Diploma temelli değil, vasıf temelli bir anlayışla gideceğiz. 360 derece bir bakanlık göreceksiniz bunu zamanla göreceksiniz. Bir direnç olacaktır biliyorum. Eğitim en muhafazakar kurumdur. Öğretmenler toplum, veliler en muhafazakâr gruptur çünkü çocukları ile ilgili bir konu var elbette muhafazakar olacaklar” diye konuştu.

BAKAN DEĞİL, GÖREN OLMAYA ÇALIŞACAĞIM

Selçuk, “Bir defa ben bakan olmaya çalışmayacağım, gören olmaya çalışacağım. Bunu yaparken adaleti şiar edeceğim” dedi.

Önceliklerinin dezavantajlı çocuklar olduğunu anlatan Selçuk, “Eşitliği ikinci planda tutuyoruz. Adalet birinci planda. Dezavantajlı çocukların eşitliğe değil, adalete ihtiyacı var. Dezavantajlı çocuklar, öğretmenler bizim önceliğimiz olacak” dedi.

SİSTEM DEĞİL, UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ OLUYOR

Bir sınavı değiştirip, başka bir sınav koymanın sistem değişikliği değil, uygulama değişikliği olduğu anlatan Selçuk, şöyle devam etti: “Bir uygulamada yapılan değişikliği toplum sistem değişikliği olarak alıyor. Bizim açık denizde giden çok büyük gemimiz var. Bu gemiyi limana çekip onarma imkanına sahip değiliz. Yürüyor o gemi ve içinde öğretmenler, öğrenciler. Bu gemi yürürken tadilat içinde olacağız.”

“ÖNCE KENDİ PERFORMANSIMDAN BAŞLAMAYI TERCİH EDERİM”

Öte yandan, Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmene sağlık özrü ataması geleceğini belirterek, öğretmen performans sistemini de uygulamayacaklarını söyledi. Selçuk, “Öğretmen performansı ile ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum bakanlık olarak uygulamayacağız. Önce kendi performansımdan başlamayı tercih ederim” dedi.

Öğretmenlere, öğrencinin, velinin de ‘not' vereceği öğretmen performans sistemine tüm öğretmenler karşı çıkıyordu. Eğitim sendikaları geçen hafta Sözcü'ye yaptıkları açıklamada, Bakan Selçuk'tan öğretmen performans sistemini kaldırmalarını istemişlerdi.





Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 13:14