Bakan Selçuk: Dershane ve temel liselerin kapatılmasına şaşırılmasına şaşırdım (3)

'ARA KATLARDA EĞİTİM İSTEMİYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği'nce bu yıl 18'incisi düzenlenen 'eğitim ve etik' temalı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Temel liselerin kapatılmasına yönelik soru üzerine Bakan Selçuk, bazı temel liselerin binalarının eğitime uygun olmadığını belirterek, "Uygun olmayan binalarda, özellikle bir binanın ara katında eğitim olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu, bir yandan da ihtiyaç olan bir dönemde ihtiyacı karşılamak için alınan bir tedbir" dedi.

TEMEL LİSELERİN ÖĞRETMENLERİ NE OLACAK?

Temel liselerin kapatılmasıyla öğretmenler için ne öngörüldüğü de sorulan Bakan Selçuk, "Türkiye'de temel liselerin büyük bir kısmı okula dönüştürüldüğünde, orada çalışırlar. Türkiye'de sürekli yeni okul açılıyor. Bu okulların öğretmen ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl içerisinde sürekli öğretmen alımı var. Burada da çalışabilirler. Bu gibi birçok seçenek var" yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2 bin 888 özel eğitim kursunun (dershane) kapatılacağını belirterek, temel liselerde ise yaklaşık 350 bin öğrenci bulunduğunu söyledi.