Bahçeşehir Koleji eğitim modelini Londra'da anlattı

İSTANBUL, () - Dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show Londra’da Excel fuar alanında başladı. Fuara BAU Global çatısı altında katılan Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve öğrencileri, Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye’de öncülüğünü yaptığı STEM eğitim anlayışını dünyanın birçok ülkesindeki eğitim kurumlarından gelen eğitimcilerle paylaştı.

1985 yılından bu yana düzenlenen ve dünya genelinde 800’ü aşkın şirketin katıldığı fuarda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel katılımcılara Türkiye’de öncüsü oldukları STEM eğitimini anlattı. Yücel, “Türkiye’nin eğitimde dünya markası olması iddiasında olan bir kurum olarak zaten burada olmamamız mümkün değil" dedi.

"STEM EĞİTİMİNİN ÖNCÜSÜYÜZ"

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden öğrencilerle birlikte fuara katılan Yücel, fuarda yer alma amaçlarına yönelik, "Bahçeşehir Koleji STEM eğitiminin ülkemizdeki öncüsü. Türkiye’de bu eğitimi uygulayan ilk eğitim kurumlarından biriyiz. Öğrenciler STEM ile bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin her birinden yararlanmayı ve bunu hayatta karşılarına çıkan problemleri çözmek için bir arada kullanmayı öğreniyorlar. Endüstri 4.0’a hazırlanan dünyanın önde gelen ülkeleri de bu eğitime çok kıymet veriyorlar. Biz de bu nedenle STEM eğitiminin detaylarını dünyanın farklı ülkelerinden eğitimcilerle BETT Show’da paylaşıyoruz. Hem de yeni teknolojileri ülkemize getirmek, yine öncü olmak için bilgiler alıyoruz" diye konuştu.

'KUYU KÖPEK' İÇİN ROBOT KOL GELİŞTİREN ÖĞRENCİLER DE FUARDA

Öğrencilerinin başarılarını da paylaşan Yücel, "Biz yalnızca yöneticiler, akademisyenler, öğretmenler olarak da gelmedik. Liselerimizin robotik takımlarından 5 öğrencimiz de burada.Hatırlayacaksınız İstanbul’da bir köpek kuyuya düşmüş, günlerce kurtarılmayı beklemişti. Hatta adına 'Kuyu Köpek' demiştik. Bizim okulumuzun öğrencileri o köpeği kurtarmak için bir robot kol geliştirmişti. Yalnızca bizim ülkemizde değil, dünyanın farklı ülkelerinde bu çocuklarımız takdir edildi. Onlar da fuarda kuyu köpeği nasıl kurtarmaya çalıştıklarını, nasıl bir teknoloji geliştirdiklerini anlattılar. Biz anlatıyoruz şu eğitimi veriyoruz, şöyle yapıyoruz diye. Ama işte somut örnek burada. Bu çocuklarımızın gösterdiklerinde. Kuyu köpek için yaptıklarırobot kol, STEM uygulamasının hayata nasıl dokunduğunun göstergesi. O yüzden onların burada, elde ettikleri başarıları bizzat anlatmaları çok kıymetli" ifadelerini kullandı.