AGÜ Müzik Topluluğu'ndan pop konseri

KAYSERİ, () - ABDULLAH Gül Üniversitesi (AGÜ) Müzik Topluluğu, konser vererek, seslendirdikleri 70’li ve 80’li yıllara ait pop şarkılarla büyük beğeni aldı.

Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'ndaki konserde topluluk, 70’li ve 80’li yılların popüler şarkılarını hem solo hem koro olarak seslendirdi. AGÜ Müzik Topluluğu, Türkçe pop şarkıların yanı sıra İngilizce ve Fransızca şarkılar da söyledi. Şef Zarife Kırdök yönetimindeki konsere yoğun ilgi gösterildi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı konser, 2 saat sürdü. Çalışmalarını Sümer Kampüsü’nde sürdüren AGÜ Müzik Topluluğu, başarılı performans sergileyerek, konser sonunda ayakta alkışlandı.

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