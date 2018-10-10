"Ada Kent Üniversitesi bir devlet projesidir"

KIBRIS Ada Kent Üniversitesi üçüncü akademik yıl açılışını gerçekleştirdi. Açılışa katılan isimlerden Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, "Maarif Vakfı'nın KKTC eğitim ayağını oluşturan Ada Kent Üniversitesi de bir devlet projesi hüviyetindedir" dedi.

Üniversitenin Gazimağusa'da bulunan kampüsünde yapılan açılış törenine Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, KKTC Eski Milli Eğitim Bakanı ve Milletvekili Özdemir Berova, TBMM İdari Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Artel, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, TÖDER Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Taşel, Özkur-Bir Başkanı Hami Koç, MEB Genel Müdürü Ömer Balıbey, Türk Ocakları Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Titanic Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Muzaffer Aygün, rektörler, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

TBMM İdari Amiri ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Eğitim bir ülkede en hayati sistem, muasır medeniyet yolunu inşa eden, toplumun harcını karan en önemli unsurdur. Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi'nin açılışında öğrenci kardeşlerimiz ve akademisyenlerle bir araya geldik. Herkese hayırlı olsun" dedi. Milletvekili Serkan Bayram ise, "Ada Kent Üniversitesi KKTC'ye farklı bir sinerji ve renk katacaktır. Eğitim kadrosu seçilmiş bir kadro. Hepsi alanında çok iyi" diye konuştu.

"BİR DEVLET PROJESİDİR"

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, "Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşuna imza atan bir Bakan olarak, bu vakfın dünya çapında tarihimizin en önemli milli eğitim harekatı olduğunu söyleyebilirim. Maarif Vakfı'nın KKTC eğitim ayağını oluşturan Ada Kent Üniversitesi de dolayısıyla bir devlet projesi hüviyetindedir. Bu üniversitenin önemli bir eğitim üssü olacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, "Ada Kent Üniversitesi'nin yeni öğretim yılı açılış töreninde olmaktan mutlu duyuyorum. Bu üniversite önemli bir misyona sahip" dedi.

"KIBRIS AYAĞINI OLUŞTURUYORUZ"

Törende konuşan Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, "Avrupa Eğitim grubunun 30 yılı aşkın birikimiyle kurulan ve Türkiye Maarif Vakfı'yla ortak bir vizyona sahibiz. Maarif Vakfı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle dünyaya açılan bir eğitim harekatıdır. Ada Kent Üniversitesi de bu harekatın yüksek öğretimdeki Kıbrıs ayağını oluşturmaktadır" diye konuştu.

"DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTEMİZ İLE DÜNYADA İLK 100'E GİRMEK İSTİYORUZ"

Kuzey Kıbrıs'taki eğitimin önemine dikkat çeken Emiroğlu, "Amacımız bu güzel ülkede bu güne kadar yapılmış olan eğitim hizmetlerine, ekonomisine, kültürüne olumlu katkı sağlamaktır. Yüksek öğretimin daha çok kurumsallaşmasına destek vermektir " dedi. Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi'nin önemli bir hedefi olduğunu belirten Emiroğlu, "Bu bölümde beş yıl içerisinde dünyada ilk bin üniversite arasına gireceğiz. On yıllık planımızda da ilk yüz arasında olmak. Bizler bu yönde planlarımızı yaptık, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

"YENİLİKÇİ VE DİNAMİK BİR ÜNİVERSİTEYİZ"

Hayatı boyunca eğitim için savaştığını anlatan Emiroğlu, "Heyecanımız arzumuz şimdi daha yüksek. Bugün sürat çağındayız. Bilgiye ulaşmak çok kolay. İyi olmanız için tarihi olmanız gerekmiyor. Daha dinamik ve yenilikçiyiz. İyi üniversite olma şansımız yüksek. Başarıya yakınız" diye konuştu.

Üniversitenin fiziki ortamı, donanımı ve kadrosuyla üst düzey bir üniversite olduğunu söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bu kurumun Türkiye Maarif Vakfı desteğiyle KKTC'nin kültür zenginliğine ve ekonomisine önemli katkı sağlayacağını şimdiden görüyorum. Bu organizasyonun lideri Talip bey kardeşime ve ekibine başarılar diliyorum. Burada okuyan öğrencilerin şanslı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Törende, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı, Özel Öğretim Kurumları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hami Koç’a, Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu da, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı İdris Güllüce’ye plaket verdi.

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