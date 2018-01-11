Galeriler Videolar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
113776
ALTIN
160.591
DOLAR
3.7914
STERLİN
5.1063
EURO
4.5252
Beşiktaş'ta gündem Mandzukic !
Beşiktaş'ta gündem Mandzukic !
Belhanda'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe açıklaması
Belhanda'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe...
Moussa Sow Süper Lig'e geri dönüyor !
Moussa Sow Süper Lig'e geri...
Fatih Terim ekibi topluyor ... Elmander geliyor ..!
Fatih Terim ekibi topluyor ......
Arda Turan'ın menajeri transferi açıkladı !
Arda Turan'ın menajeri transferi açıkladı...

Açıköğretim öğrencilerine sınav öncesi kimlik uyarısı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönem sonu sınavına girecek öğrencilerine haftasonu yapılacak olan sınav öncesinde son uyarıları yaptı.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:32
Açıköğretim öğrencilerine sınav öncesi kimlik uyarısı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, tarafından yapılan açıklamada sınava gelenlerin nüfus cüzdanı dışındaki kimliklerinin ibrasının geçersiz olacağı bildirildi.

AÜ'DEN SINAV ÖNCESİ AÇIKLAMA

"13-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek sınava girecekler, fotoğraflı sınavı giriş belgesinin dışında, fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belgeyi yanlarında bulundurmalıdır. Sınava giriş amacıyla bu belgeler kullanılabilir. Bunların dışındaki öğrenci kimlik kartı, sürücü ehliyeti, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi geçerli değildir. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz." 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Bayrağı Robotlara Emanet Edildi!
Türk Bayrağı Robotlara Emanet Edildi!
Seçimi kazanan ak parti oldu başbakan davutoğlu balkon konuşmasını yaptı
Seçimi kazanan ak parti oldu başbakan davutoğlu balkon konuşmasını yaptı
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan flaş Sınav açıklaması !
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan flaş Sınav açıklaması !
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
Üniversiteye Girişte Yeni Sisteme Uzman Görüşü!
Üniversiteye Girişte Yeni Sisteme Uzman Görüşü!
Yeni Sistem YKS! Üniversite Sınavının Tüm Ayrıntıları Açıklandı...
Yeni Sistem YKS! Üniversite Sınavının Tüm Ayrıntıları Açıklandı...
YGS ve LYS Kaldırıldı Yükseköğretim Kurumları Sınavı nasıl bir sınav
YGS ve LYS Kaldırıldı Yükseköğretim Kurumları Sınavı nasıl bir sınav
Üniversiteye Girişte Yeni Sistem! Merakla Bekleniyordu Açıklandı...
Üniversiteye Girişte Yeni Sistem! Merakla Bekleniyordu Açıklandı...
ÖSYM'nin başına Mahmut Özer atandı ! Peki Mahmut Özer kimdir ?
ÖSYM'nin başına Mahmut Özer atandı ! Peki Mahmut Özer kimdir ?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim