2 bin 800 yeni mezundan fener alaylı veda

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017–2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, cübbelerini giyerek ellerinde meşalelerle geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi. Yürüyüşe 2 bin 800’e yakın mezun katıldı.

Akademik yılı tamamlayan öğrenciler, öğretim görevlileri, yönetsel personel ile öğrenci aileleri, meşaleler ve hep bir ağızdan söyledikleri şarkılar eşliğinde, Mağusa Gelişim Akademisi önünden başlayıp üniversitenin önemli sembolik mekanlarından biri olan Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü. Öğrenciler, yürüyüşle Gazimağusa kentine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve DAÜ’ye sembolik olarak veda etmiş oldu. Yaklaşık bir saat süren mezuniyet yürüyüşünde DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler öncülüğünde DAÜ’ye getirilen mezunlar, Atatürk Meydanı’nda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı tarafından karşılandılar.

Prof. Dr. Osam, mezunlara, yeni hayatlarında başarılar dileyerek DAÜ ailesi olarak her bir mezunla gurur duyduklarını vurguladı. Prof. Dr. Osam`ın mezunlara yaptığı kısa konuşmanın ardından, coşkulu kalabalık meydanda mezuniyet kutlamalarına devam ettiler.

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