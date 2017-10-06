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Eğitim Yüceltir, Valter Yükseltir!
06 Ekim 2017, 13:10
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin, Erasmus Projesi kapsamında yaptığı 'Velilerin Eğitim Sürecine Daha Etkin Katılımlarını Sağlayarak Öğrencilerde Sürdürülebilir Başarıyı Sağlamak' isimli bilimsel çalışmasına katkılarından dolayı, Valter adına Valter Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ağcabağ'a teşekkür plaketi verildi.
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