Ege Kökenli “Duy Beni” Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen ve başrollerinde Rabia Soytürk, Berk Hakman, Durul Bazan, Caner Topçu ve Murat Daltaban'ın bulunduğu Duy Beni isimli dizi projesinin ekibine Ege Kökenli de katıldı. Başarılı oyuncu Ege Kökenli'nin Duy Beni dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olması ünlü ismin sevenlerini çok mutlu etti.

Genç ve başarılı oyuncu Ege Kökenli bir süre boyunca bir sivil toplum kuruluşunda görev alarak gençlerin uyuşturucu ile mücadelesi için emek veren ve daha sonra Doğru Koleji’nde öğretmenliğe başlayan Bahar karakterine hayat verecek. Bahar karakteri okulda yaşanan zorbalığı fark ettiği zaman ilk başta tecrübesizliklerinden kaynaklanan hatalar yapsa da Berk Hakman tarafından hayat verilen Selim öğretmenin gelmesiyle hayatı değişecek. Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgiler ve yeni dizi hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Senaryosu Makbule Kosif tarafından kaleme alınan ve yönetmenliği Ali Balcı tarafından üstlenilen Duy Beni isimli televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Berk Hakman, Helin Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan, Burak Can ,Feride Çetin, Meltem Akçöl, Aytaç Uşun, Alper Atak, Hamdi Alp, Bedia Ener, Utku Coşkun, Jasmin Berkiş, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Eliz Akay, İbrahim Yıldız, Murat Daltaban, Durul Bazan, Taha Bora Elkoca ve Gökçe Güneş Doğrusöz gibi isimler Duy Beni dizisinin oyuncu kadrosunda bulunuyor.

Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi yaz sezonuna damgasını vuracak ve yeni bölümlerini izleyicileriyle buluşturacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesi ile kısa süre içerisinde Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Duy Beni isimli dizi seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Seyirci kitlesi Duy Beni dizisinin oyuncu kadrosuna son olarak Ege Kökenli'nin dahil olması haberi ile de büyük bir mutluluk yaşadı.